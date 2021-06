Darko Mladić prenio očeve riječi: "Ja nisam bitan, bitna je Republika Srpska"

HAG – Ratko Mladić je dobro i stočki podnio današnju presudu Haškog tribunala, rekao e njegov sin Darko Mladić.

"Dobro je zvučao kad sam ga posjetio. Držao ga je adrenalin, vidjećemo kako će u narednim danima to sve odraziti se na njegovo zdravlje. Narod je prozreo njihovu namjeru, nikakva sila ne može natjerati da laž postane istina i to Ratko zna", naglasio je Darko Mladić.

Darko Mladić je prenio očevu zahvalnost sutkinji Prisci Matimbi Niambi, sutkinji koja je, kako kaže, iskazala hrabrost.

"General je svjestan i podrške koju ima od svog naroda. Zna on šta narod njegov misli o njemu. Njegove riječi su bile usmjerene na to da on sada nije bitan, već da je bitna Republika Srpska i njen opstanak", rekao je Darko Mladić za RTRS.

Darko Mladić ranije je izjavio Srni da se nada da će na kraju Srbija i Republika Srpska uspjeti da se izbore da svi Srbi koje je osudio sud u Hagu, uključujučući i njegovog oca, izdržavaju kazne u Srbiji, odnosno Srpskoj.

"Videćemo kako će stvari da se odvijaju, ali realno to je dvostruka kazna za njih. Kao da neko želi dodatno da se iživljava nad svima nama. Idu u teške i dugotrajne zatvore, u sredine u kojima ne znaju jezik ni bilo šta drugo, u teške uslove gdje ne može porodica da ih poseti", rekao je Darko Mladić.

On se nada da će bar srpske države naći način da se izbore da se elementarna prava sačuvaju i da Srbi služe kazne u svojim zemljama.

Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je doživotnu kaznu za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.