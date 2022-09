Darko Mladić: General vraćen u pritvorsku sobu

Generalu Ratku Mladiću, malo se poboljšalo zdravstveno stanje i on više nije u bolnici, već je u ponedeljak popodne vraćen u ćeliju zatvora u Sheveningenu u Holandiji.

Kako nam kaže njegov sin Darko Mladić, koji mu je u utorak i srijedu bio u posjeti, upala pluća koju je imao i zbog čega je morao da bude na bolničkom liječenju, izgleda da je sanirana.

"Ništa nam nisu rekli, ali pretpostavljam da mu je stanje sa plućima riješeno čim su ga pustili iz bolnice. Nikakve izvještaje i nalaze ljekara još nismo dobili", kaže nam Darko, koji je sad prvi put mogao da se zagrli sa ocem, otkako su u Holandiji uvedene epidemijske mjere zbog korone.

Kako nam kaže, general ima običaj da se šali kad mu je najteže, pa se tako i sad šali da je vraćen u svoj "ofis", kako on voli da zove sobu u kojoj je zatvoren već punih 11 godina.

"Nadamo se da će naši, srpski ljekari dobiti odobrenje suda i što prije otići u Holandiju da pregledaju generala i da vidimo o čemu se radi, kakvu je to zdravstvenu krizu imao i kakvo mu je zaista stanje. Nadamo se da su mu pluća zaliječena, on više ne kašlje, ali sve ostalo stanje je i dalje problematično. I dalje je slab, ne može sam da ustaje, niti da se kreće bez pomoći drugih. Zatvorski čuvari su stalno tu oko njega i oni mu pripomognu ono najosnovnije šta treba i donesu mu hranu", kaže Darko.

Darko je dva dana bio u posjeti, ali zbog generalovog stanja nije mogao kao nekada da bude kod njega od devet ujutru do pet sati popodne, već od 10 do 12 časova i do 14 do 16.

Kaže nam da Ratko u početku priča, ali da se poslije brzo zamori i onda više sluša Darka. Dobro je i to što mu se vratila snaga da govori, pošto je početkom septembra, kada je prebačen u bolnicu, bio toliko slab i malaksao da nije mogao ni da priča. General je tad imao upalu pluća i vodu u plućima.