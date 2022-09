Darko Mladić: Generalu bolje, ustaje i kreće se uz pomoć hodalice

BEOGRAD - Zdravstveno stanje nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, nešto je bolje u odnosu na prethodni period, izjavio je Srni generalov sin Darko Mladić.

"Ratko je od subote počeo i da ustaje. Može pet-šest koraka da napravi uz pomoć hodalice. To je neki trend nabolje, ali još nije onako kako bi trebalo da bude", rekao je Darko Mladić, navodeći da bi sutra u Hagu trebalo da se vidi sa ocem.

Komentarišući objave na društvenim mrežama da je njegov otac navodno umro, Darko Mladić smatra da je riječ o kampanji koja se vodi protiv generala.

"Ne znam ko je to objavio. Znam da me zovu ljudi koji su to čuli na društvenim mrežama. Ali, to su lažne vesti sve. Ja sam oguglao na to, ali mi to oduzima vreme koje moram da trošim da bih demantovao takve vesti", rekao je Mladićev sin.

Nedavno je i na pojedinim portalima objavljena lažna vijest da je general Mladić preminuo.