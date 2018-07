Darko Mladić: Javnost vidjela sa kojim se problemima moj otac suočava

BEOGRAD - Odbrana generala Ratka Mladića uspjela je danas na statusnoj konferenciji pred sudskim Mehanizmom u Hagu da pokaže javnosti koji je nivo problema sa kojima se general Mladić suočava i kako ga pogrešno liječe ili ga uopšte ne liječe, rekao je Srni njegov sin Darko Mladić.

Darko Mladić je naveo da je sudija Teodor Meron pokušao da spriječi da se javnosti predstavi kakvo je trenutno stanje zdravlja generala Mladića, ali je na kraju, ipak, dozvolio i to u vrlo kratkoj formi.

"Tražili smo najmanje pola sata, a dao nam je 10 minuta i zbog toga nismo izneli sve što smo hteli, ali su ipak advokati uspeli da suštinski iznesu to da general Mladić pati od problema srčanih i moždanih, koji se ili uopšte ne leče, kao što su srčani problemi, ili se pogrešno ili delimično leče, kao što je pitanje njegovih moždanih smetnji", naveo je Darko Mladić.

On je izrazio zadovoljstvo statusnom konferencijom, uprkos tome što nikakva odluka nije donesena i što je Meron prekinuo generala Mladića u onome što je htio da kaže.

"Najvažnija poenta je bila iznesena, a to je da smo mi javnosti konačno uspeli da pokažemo koji je nivo problema sa kojima se suočava general Mladić i kako ga pogrešno leče ili ga uopšte ne leče", rekao je Darko Mladić.

On je posebno naglasio da je tokom statusne konferencije vrlo očigledno i ružno ispoljena očigledna pristrasnost sudije Merona, koji je "pokušao da spriječi da se u javnost iznese istina o zdravlju generala Mladića".

"Još jedan bitan utisak, a to je da je i ovde bila očigledna pristrasnost sudije Merona, koji je u jednom trenutku napravio ponižavajuću, podsmješljivu grimasu dok se govorilo o zdravlju generala Mladića, što je kamera nakratko uhvatila", rekao je Darko Mladić.

On je dodao da se sudija Meron "podsmješljivo iskezio dok je advokat odbrane Ivetić iznosio koji su zdravstveni problemi generala Mladića".

"Kada se pogleda snimak današnje statusne konferencije, vidi se da je očigledno zašto smo podneli zahtev protiv njega da se isključi iz suđenja - zato što on očigledno nije nepristrasan sudija, nego već ima unapred izgrađen negativan stav i sa njima se nikakva pravda neće doneti", rekao je Darko Mladić.

On je naveo da se sljedeća statusna konferencija održava tek za 120 dana, a da su, u međuvremenu, svi resursi odbrane usmjereni na to da se do 6. avgusta što kvalitetnije napiše žalba na presudu kojom je general Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

"Radi se na pripremi te žalbe i probaćemo na svaki način da spasimo generala Mladića i da ga nekako izvedemo na lečenje da bi mu spasli život", rekao je Darko Mladić.

General Ratko Mladić nalazi se u pritvoru u Hagu od 2011. godine, a prvostepenom presudom osuđen je na doživotnu kaznu zatvora.

Vezana vijest: Mladić: Lažni sud osudio me “na pravdi Boga” što sam branio narod