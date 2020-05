Darko Mladić: Sud prvi put priznao da se generalu pogoršalo stanje

HAG - Odbrana generala Ratka Mladića zadovoljna je odgađanjem statusne konferencije pred sudskim Mehanizmom u Hagu, ali ističe da je prvi put medicinska služba tog suda priznala da se generalu, koji je nedavno imao operaciju polipa debelog crijeva, još pogoršalo zdravstveno stanje, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

"To sad ide sve u lošem pravcu. Pretpostavljam i to što je medicinska služba Tribunala prihvatila da se njemu pogoršalo zdrastveno stanje - da je to indikator da je sada već ozbiljna situacija", istakao je Darko Mladić.

On je napomenuo da sud odbrani već sedmicu dana ne dostavlja izvještaj kakav je hemoglobin i novo stanje generala Mladića, iako je odbrani poznato da su mu uzeli uzorke krvi.

"To sve kod nas izaziva dodatnu zabrinutost", istakao je Darko Mladić.

On je rekao da je danas telefonom razgovarao sa ocem.

"On je navikao, trpi to sve, ali je vidno umorniji. Provodi previše vremena sad već u krevetu. Nema snage više ni da bude aktivan kako treba u toku dana. To je za nas još zabrinjavajuće, zato što je čoveku u njegovim godinama potrebna i fizička aktivnost", dodao je Mladić.

Govoreći o odgađanju statusne konferencije, sin generala Mladića je rekao da je uvažen argument odbrane da general ne može da se pojavljuje na bilo kakvim statusnim i ostalim sjednicama, a da prethodno nije u mogućnosti da se pripremi sa advokatom.

"Druga stvar je što smo tek danas dobili izveštaj i da je prvi put čak i njihova haška medicinska služba priznala da se generalu još pogoršalo zdravstveno stanje. Mogu da kažem da smo mi zadovoljni da je odgođena ta statusna konferencija. Zaista nema elementarnih uslova da se ona održi", istakao je Darko Mladić.

On je dodao da odbrana ima i zahtjev da zbog istih razloga bude odgođena i rasprava koja je uslovno bila zakazana za sredinu juna, vezano za usmeno izlaganje žalbe, ali za to još nije dobila odluku od suda.

Prema njegovim riječima, odbrana je tražila ne samo da bude odgođena statusna konferencija planirana za 29. maj, nego i konferencija 16. i 17. juna, koja je žalbena.

Darko Mladić je rekao da advokatima, niti bilo kome drugom, još nije dozvoljeno da posjeti generala.

"Ne možemo da dobijemo nikakvu dozvolu, niko ne može da ga poseti. Možemo samo da se čujemo telefonom i to je sve. Nemamo čak ni indiciju kada bi oni mogli da razmatraju mogućnost posete. U Holandiji su do 15. juna generalno na snazi mere zbog virusa korona. Ali, mi nemamo nikakvu informaciju šta to znači posle 15. juna za generala za mogućnost posete", naveo je Mladić.

On je napomenuo da bi izvještaj o krvnoj slici generala Mladića trebalo da bude već dostavljen odbrani jer, kada uzmu krv, hemoglobin mogu da obrade odmah.

"Nikako da ga dobijemo. I onaj pretohni o vrednosti hemoglobina od 4,9 kasnio je nedelju dana. Nije nam jasno zašto nam bar te elementarne podatke opet ne dostavljaju. Stalno imamo problem sa tom medicinskom dokumentacijom, ne dobijamo dokumentaciju, iz koje naši doktori mogu da naliziraju kakvo je stanje", naveo je Darko Mladić.

Apelaciono vijeće haškog Mehanizma odgodilo je statusnu konferenciju u slučaju koji se vodi protiv generala Ratka Mladića do trenutka kada on bude u stanju da dođe u sudnicu sa svojim advokatom poslije ublažavanja restrikcija u vezi sa pandemijom virusa korona.

Statusna konferencija bila je zakazana za petak, 29. maj.

U odluci koju je potpisala sudija Priska Matimba Nijambe navodi se da general Mladić ima pravo da u bilo kom trenutku ukaže Apelacionom vijeću na pitanja u vezi sa svojim mentalnim i fizičkim stanjem koja bi mogla da utiču na raspravu o žalbama na presudu.

U obrazloženju se navodi da je razmotren zahtjev odbrane da sljedeća statusna konferencija bude održana najmanje 21 dan prije rasprave o žalbama.

Od Sekretarijata je zatraženo da nastavi podnošenje izvještaja na sedmičnom nivou o toku oporavka generala Mladića poslije hirurške operacije sve dok se ne održi rasprava o žalbama na presudu.

Konferencija je prvobitno trebalo da bude održana 29. maja video-vezom uspostavljenom između pritvorske jedinice u kojoj je smješten general Mladić i sudske zgrade Mehanizma za krivične sudove u Hagu, a imajući u vidu zaštitne mjere od virusa kovid-19.

General Mladić u pritvoru čeka sjednicu pred Žalbenim vijećem, koja je zakazana za 16. i 17. jun, i na kojoj će, prema današnjoj odluci predpretresnog sudije, moći da iznese i svoja statusna pitanja.

Prvostepenom presudom Tribunala u Hagu, čiji je rad naslijedio Mehanizam, general Ratko Mladić nepravosnažno je osuđen u novembru 2017. na doživotni zatvor po optužbama za ratne zločine u BiH i u pritvoru čeka okončanje žalbenog postupka i drugostepenu presudu.