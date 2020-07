Data preporuka za imenovanje Selme Cikotića

SARAJEVO - Komisija za izbor i imenovanja Predstavničkog doma BiH danas je na sjednici dala preporuku za imenovanje Selme Cikotića, kandidata za ministra bezbjednosti BiH.

"Za" su glasala četiri člana, tri su bila "protiv", a dva suzdržana.

Saša Magazinović (SDP BiH), član Komisije, pitao je Selmu Cikotića da li će migrantsku krizu posmatrati kao humanitarnu i sigurnosnu, odnosno da li je za opciju ilegalnih deportacija, o čemu je govorio njegov prethodnik Fahrudin Radončić.

Pitao je šta će Cikotić uraditi po pitanju lažnih pasoša za oko 3.000 migranata iz Pakistana, te za plan saradnje sa stranim diplomatama, odnosno na koji način će se Cikotić odnositi prema diplomatama koji mogu pomoći, a ne pristaju na saradnju sa bezbjednosnim agencijama.

Cikotić je odgovorio da za sve ono što je Magazinović pitao treba znanje o onome šta je rađeno unutar institucija, te da on ima samo informaciju iz medija.

"Pitanje migranata posmatram kao demografsko, humanitarno, kulturološko i sigurnosno, i sasvim je sigurno da to BiH sama ne može završiti. Jedino u kontekstu saradnje s institucijama unutar, ali i sa regionom, a pogotovo zemljama EU, BiH može na pravi način tretirati pitanje migrantske krize. U tom smislu ne znam šta plan prethodnog ministra sadrži i kakav je plan deportacije. Principijelno bih zaključio da jedna takva aktivnost može biti dobra, ali ne mislim da se na takav način završava niti počinje rješavanje migrantske krize. Što se tiče viza, meni to djeluje tehnički neizvodljivo, a ako je to utemeljeno, radi se o ozbiljnoj situaciji", kazao je Cikotić.

On smatra da će ova situacija tražiti vezu sa diplomatama zemalja iz kojih migranti potiču, te sa zemljama regiona, jer EU je konačan cilj većine migranata, oni samo prolaze kroz BiH.

"Mislim da je saradnja sa diplomatama EU krucijalna za rješavanje migrantskog pitanja", rekao je Cikotić.

Dragan Mektić (SDS), član Komisije, kazao je da ova komisija "ne pada" u neke zablude i neodgovorne izjave, a tu prije svega misli, kako je rekao, na prethodnog ministra Radončića, kada je u pitanju 3.000 izdatih viza.

"Bio sam 10 godina u Službi za strance i moram da kažem da je vizu nemoguće izdati bez Službe za poslove sa strancima. Dok Služba ne odobri ambasadi izdavanje vize, oni je tehnički ne mogu odštampati. Ako je to urađeno, onda je to u saradnji sa službom za strance i Ministarstvom vanjskih poslova u što čisto sumnjam", kazao je Mektić.

Edita Đapo (SBB), član Komisije, pitala je da li je Cikotić u vrijeme kada je bio u JNA sarađivao s Fikretom Muslimovićem, penzionisanim generalom Vojske FBiH.

Cikotić je rekao da ga je upoznao tokom rata i da su počeli sarađivati na izradi jedne, potom druge knjige.

Jasmin Emrić (A-SDA), član Komisije pitao je Cikotića kako gleda na ulogu Koordinacijskog tijela za migracije i kako da se to tijelo unaprijedi, Cikotić je rekao da je već kazao da pitanje migracija posmatra kao jedno vrlo kompleksno pitanje.

"Ne znam u kojoj mjeri operativi centri u Ministarstvu odbrane i Ministarstvu sigurnosti služe ovom tijelu. Moramo vidjeti šta imamo na raspolaganju i na koji način se to rješava. Neminovno se mora razgovarati sa susjedima", kazao je Cikotić.

Predrag Kožul (HDZ BiH), član Komisije, kazao je da je odgovor koji je dobio na svoje pitanje očekivan, ali "reći da Armija RBiH nije odgovorna za ratno stradanje Hrvata, za logore, i posebno za teški križ 23 stradala..."

"Biću protiv ovog imenovanja iz razloga što mi se čini da neće pomoći Vijeću ministara jer je jedna od bitnih stvari povjerenje, a to povjerenje u ovom trenutku nije na zadovoljavajućoj razini. Bio bih sretniji da se radilo o jednom imenovanju koje neće biti opterećeno ratnom hipotekom. Ovo imenovanje neće ići u prilog boljem i efikasnijem radu Vijeća ministara", rekao je Kožul.

Halid Genjac (SDA), predsjedavajući Komisije, istakao je da vjeruje da će imenovanje Selme Cikotića doprinijeti povjerenju.