Debata: Pravosuđe se guši u raljama korupcije i politike

BANJALUKA - Građani su izgubili povjerenje u pravosuđe. Više od 75 odsto presuda u krivičnim postupcima su uslovne i umjesto da se bavi ozbiljnim kriminalom koji podriva državu i društvo, pravosuđe se bavi šumskim krađama, rezanim duvanom i švercom stoke.

Ovo je, između ostalog, istaknuto na debati o pravosuđu u BiH koju je organizovalo Udruženje "Misli dobro", a na kojoj su govorili Branko Perić, sudija Suda BiH, Milan Blagojević, profesor ustavnog prava i bivši sudija Okružnog suda u Banjaluci, te Aleksandar Sajić, advokat.

Sva tri sagovornika izrazila su pesimizam kada je riječ o pravosuđu u BiH i njegovoj budućnosti, jer u ovom trenutku niko ne vidi kako bi se ono moglo reformisati na način da služi interesu građana i pravde.

Takođe, tokom debate moglo se čuti i da pojedine pravosudne institucije postaju porodična manufaktura, da je "čudan" način prohodnosti sudija ka višim sudovima te da je danas u pravosuđu poprilično haotična situacija.

"Naravno, pitanje korupcije je nešto od čega ne možemo bježati. Korupcija u pravosuđu je strašna i, po mom mišljenju, to je jedan od najtežih oblika korupcije i država mora naći način da se drakonski obračuna s time. Korupcija i u drugim oblastima je strašna, ali u pravosuđu vi nekome zbog sopstvene koristi uskraćujete pravo koje mu može biti od životne važnosti", rekao je Sajić.

Kada je riječ o reformi pravosuđa, sagovornici su imali različita mišljenja koja su išla od toga da to mogu uraditi samo stranci ili kritična masa političara, dok je Perić istakao da to mora doći iznutra.

"Bio sam naivan cio život, a najnaivniji kada sam mislio da će reforma pravosuđa riješiti probleme. Nadao sam se da ćemo na način kako je to definisano zakonskim aktima stvoriti jedan sistem koji će biti nezavisan, efikasan i profesionalan. Nažalost, ispostavilo se da to nije bilo moguće s takvim konceptom, a danas je pitanje da li je uopšte moguće", rekao je Perić, ističući da je tužilački sistem u BiH danas nekontrolisani centar moći koji ne može funkcionisati, a ukoliko se ovako dalje nastavi, da će to biti mjesto najorganizovanijeg državnog kriminala.

On je istakao da je nekada kao prvi čovjek Visokog sudskog i tužilačkog savjeta mislio da će se reformom pravosuđa riješiti problemi te da je na kraju zaključio da je za sve kriv "loš ljudski materijal" jer je međunarodna zajednica na tacni dala nezavisnost pravosuđu koju do tada niko nije imao u Evropi.

"Bavimo se formalizmom, procesnim normama, sumornim procedurama koje ne liče ni na šta. Na mom sudu procesi traju četiri-pet godina, onda isto toliko u Apelacionom odjeljenju pa istraga i po 15 godina na tome radimo", rekao je Perić.

U ovom trenutku, kako je istaknuto, zbog pravosuđa u BiH i njegovog nefunkcionisanja trpe svi, i država, i građani, a budućnost je poprilično sumorna i ne obećava.

Blagojević, koji se povukao iz pravosuđa jer, kako je rekao, "ne želi da bude član mafije" i dio sistema gdje visoki predstavnici u kontinuitetu nameću zakone, što nema nigdje u svijetu, istakao je da je pojedincima najbitnije da imaju pozicije u određenim centrima moći u pravosuđu i politici.

"Ima sudija koje su postale sudijama vrhovnog suda zahvaljujući vezama s političkim moćnicima", rekao je Blagojević, dodajući da je izrađen sistem koji počiva na poltronstvu i karijerizmu.