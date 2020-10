Debevec: VSTS se sve više postavlja kao centar moći

SARAJEVO - Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTS) BiH je tijelo koje sve više sebe postavlja kao centar moći, rekao je danas pred privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma BiH za stanje u pravosuđu Ranko Debevec, predsjednik Suda BiH.

"VSTS se sve više odvaja od Suda BiH, jer ih nerviraju određene odluke Suda, pa se odmah ide na medijsku diskreditaciju Suda i njegovog predsjednika", naglasio je Debevec. Dodao je da je, kada se govori o VSTS-u, težište na promjeni zakona te da on to podržava. Govoreći o Zakonu o VSTS-u, Debevec je kazao da većina traži da se odvoje Sudsko i Tužilačko vijeće, jer ne može tužilac birati sudije. On smatra da su predugi mandati i predsjednika VSTS-a, i predsjednika Suda BiH, i glavnog tužioca Tužilaštva BiH, koji su šest godina, i da bi oni trebalo da budu četiri godine.

"Što se tiče VSTS-a, treba da se ukine pozicija zamjenika predsjednika i da se članovi Savjeta ne biraju po nacionalnoj strukturi", ističe Debevec. Po njegovom mišljenju, postoje neki revanšizmi između VSTS-a i Suda.

"Sud je sud. Sudske odluke se ne komentarišu. Radilo se o tužbama ljudi na odluke VSTS-a i te neke odluke bile su osporene. Međutim, loš je spin da se te odluke pripisuju predsjedniku Suda BiH. Svi znaju da su odluke na Vijeću i one ne prolaze kroz Kabinet predsjednika Suda", kazao je Debevec. Naglašava da se svi predmeti ubacuju u CMC i ne prolaze kroz Kabinet predsjednika, nego prolaze kroz višeslojnu kontrolu.

"Strašni su spinovi koji se pojavljuju u posljednje vrijeme da predsjednik Suda odlučuje o nekim predmetima, pri tome se referiram na predmet 'Respiratori' s kojim predsjednik Suda nema nikakve veze. Kada je taj predmet u pitanju, pa i neki drugi, morate znati da postoji moratorij OSCE-a na svaki predmet korupcije", kazao je prvi čovjek Suda BiH.

Po njegovom mišljenju, stanje u pravosuđu je poprilično zabrinjavajuće, a možda čak i alarmantno, ali smatra da ima vremena za promijene. Podsjetio je na niz preporuka te rekao kako je fokus na nezavisnom regulatoru, a to je VSTS i da izvještaji Pribea i Konora održavaju pravo stanje u pravosuđu. Ističe da, kad VSTS izađe iz okvira, ljudi tuže, a Sud BiH postupa po zakonu.

"Kad sam imenovan, bio sam član, simpatizer SNSD-a, a danas sam član, simpatizer SDA, i svima je jasno kakvi su to pritisci", rekao je Debevec.

Upozorio je da je norma za Tužilaštvo smanjena na četiri predmeta ratnih zločina, a Sudu BiH je ostala norma pet presuda.

"Do dana današnjeg tužilac u Odjeljenju za ratne zločine može da ostvari svoju normu ne podnoseći Sudu nijednu optužnicu, a svaki sudija mora da odradi pet presuda. Pitam se kakvo je to tijelo da nije u stanju da postupi u smislu da izjednači te norme", kazao je Debevec. Smatra da je problematično i u Tužilaštvu BiH, jer se u medijima pojavljuje informacija da je formiran predmet protiv onoga ili ovoga te da se već tad zna koja grupa tužilaca će zadužiti taj predmet i koji tužilac.

Na pitanje da li bi bilo dobro da glavnog tužioca i predsjednika Suda BiH bira parlament BiH, Debevec je rekao da nije siguran u to, s obzirom na trenutnu situaciju i raspored političkih snaga u Parlamentu.

Članovi komisije pominjali su određene predmete poput "Pandora" i slučaja Davida Dragičevića, ali je Debevec potcrtao da ne može govoriti o slučajevima pojedinačno i ulaziti u meritum.

Debevec se osvrnuo i na medijske napise o njemu i dvojnom državljanstvu te rekao da u formularu koji je on ispunio postoji rubrika državljanstvo i JMB te da ne postoji rubrika za drugo državljanstvo.

"Imam državljanstvo Španije, po majci koja je sefardskog porijekla. Nemam dupli identitet, imam prezime majke koje mi je Španija dodala i koje piše u mom rodnom listu, jer po njihovom zakonu uz očevo prezime ide i majčino", kazao je Debevec.