Dejan Kojić: Vratićemo Jahorinu Paljanima

NN: Šta Vas je motivisalo da se kandidujete?

KOJIĆ: Motiv za moju kandidaturu bilo je, prije svega, to što su moji najbliži saradnici i prijatelji bili ti koji su rekli da našim Palama treba promjena i da u meni vide nekoga ko može biti njihov nosilac.

Kroz godine rada u Demosu i rastuću podršku koju imamo vidjeli smo da sugrađani našu politiku prepoznaju kao odgovornu i dobru, i da imaju povjerenje u nas koji smo njeni nosioci.

U razgovoru sa svojim kolegama u stranci donijeli smo odluku da ja budem kandidat, što je kasnije podržao i naš opštinski odbor i sam vrh stranke. Lični motiv mi je svakako to da svoja znanja i iskustva upotrijebim u pravcu razvoja Pala i da u budućnosti ostanem među svojim sugrađanima prepoznat kao neko ko je uradio dobre stvari za svoju opštinu.

Smatram da posjedujem sve potrebne kvalifikacije za ovu poziciju i siguran sam da ću to i dokazati u naredne četiri godine. Situacija u Palama je sazrela za promjenu u pristupu i rješavanju problema i usmjeravanju razvoja grada i siguran sam da, uz tim ljudi kakav imam oko sebe, mogu biti onaj koji je nosilac tih pozitivnih promjena.

NN: Šta najviše zamjerite aktuelnom načelniku?

KOJIĆ: Aktuelnom načelniku najviše zamjerim to što je u nekim bitnim pitanjima bio slab i povlačio se pred pritiscima raznoraznih nazovi centara moći i tako upropastio jednu dobru priču koju smo zajednički započeli. Pale su opština u koju je u proteklom periodu mnogo uloženo, ali ta sredstva su, nažalost, išla na projekte od su kojih naši sugrađani imali jako malo koristi. Zamjerim mu i to što je dopustio da drugi donose odluke umjesto onih koji su za njihovo donošenje nadležni i na taj način nas sve doveo u situaciju u kojoj vlada ogorčenje građana i odbojnost prema nosiocima političkih funkcija. Smatram da je, vodeći se politikom linije manjeg otpora, ponizio funkciju koju je obavljao, a i sebe lično, i pred nama je period kada te greške moramo ispravljati.

NN: Na čemu ćete insistirati ako osvojite mandat i šta će biti prioriteti u radu?

KOJIĆ: Fokus će mi prije svega biti na tome da vratim ugled i kredibilitet instituciji načelnika i Opštinskoj upravi na način da ih učinimo otvorenim i dostupnim svima i da posao obavljamo u interesu svih građana Pala, a ne da Opštinska uprava bude u službi par pojedinaca i centara moći, kako je to sada. Pokrenućemo procedure u smislu vraćanja Jahorine, koja je trenutno nešto poput otuđenog centra moći, Palama i Paljanima, tako da imaju koristi od svih ulaganja na ovu destinaciju.

Takođe, nastojaćemo da turističku ponudu proširimo i sadržajima u drugim dijelovima naše opštine, a ne da ona bude bazirana isključivo na Jahorini. Kreiraćemo poseban program razvoja ruralnog turizma, kroz koji ćemo spojiti poljoprivredu, gastronomiju i prelijepu prirodu kojom raspolažemo, te stvarati uslove za javno-privatno partnerstvo u izgradnji smještajnih kapaciteta i turističkih naselja. Radićemo na proširenju grada na desnu stranu Miljacke, tako što ćemo planskim dokumentima u naselju Škobalj planirati urbano gradsko naselje po uzoru na plansku gradnju u Istočnom Novom Sarajevu. Jedan od prijedloga će mi biti i uvođenje neradne nedjelje u Palama, kao i analiza privrednih djelatnosti koje je potrebno podsticati kako bismo zadržali ljude, posebno mlade u našoj opštini.

NN: Zašto građani da daju glas baš Vama?

KOJIĆ: Zato što se poznajemo. Ma koliko mi kao Paljani našu opštinu smatrali velikom i u srcu najvećom, Pale su male - i svi se, koliko-toliko, poznajemo. Moji sugrađani me poznaju, poznaju moju porodicu. Znaju kako radim i privatno i u politici, i zbog toga sam i siguran u njihovu podršku. Ja sam jedan od njih i ljudi to prepoznaju, kao što prepoznaju i znaju i to da nisam neko ko se povlači pred "silom" pred kakvom se aktuelni načelnik, nažalost, povukao.

