Delegacija EU: Održati zamah u jačanju vladavine prava

SARAJEVO - Od sastanka lidera partija 22. avgusta, postignut je napredak u ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, saopšteno je iz Delegacije EU.

"Usvojeni zakoni danas u Domu naroda su znak da se napori pojačavaju i napredak je moguć ako ima političke volje. Pozivamo da se zamah održi, posebno u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije", rekli su oni.

Since party leaders met on 22 August, there has been progress in meeting 14 Key Priorities. The laws adopted tdy in HoP are a sign efforts are being stepped up & progress is possible with pol. will. We urge momentum to be sustained, esp on rule of law & fighting corruption.