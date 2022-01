Delegacija EU: Vidjeli smo napredak tokom pregovora u Neumu

SARAJEVA - Vidjeli smo napredak tokom pregovora o ustavnoj i izbornoj reformi u Bosni i Hercegovini ovih nekoliko dana, navela je delegacija Evropske unije na Twitteru nakon okončanja pregovora u Neumu.

"Očekujemo da političke stranke nastave da traže rješenja za neriješena pitanja i pozivamo Interresornu radnu grupu da finalizuje paket integriteta", navedeno je u objavi na Twitteru.

Povezana vijest:

Propali pregovori u Neumu, nastavak u Sarajevu

We have seen progress during the negotiations on constitutional and electoral reform these past few days. We expect political parties to continue searching for solutions on pending issues and call on the Inter-Agency Working Group to finalise the integrity package.