Delegacija EU pokreće kampanju "Sve počinje izborom"

SARAJEVO – Luiđi Soreka, šef Delegacije EU u Sarajevu, pozvao je građane BiH da izađu na naredne lokalne izbore u BiH, koji se održavaju 6. oktobra.

Delegacija, takođe, pokreće kampanju na društvenim mrežama "Sve počinje izborom" koja ima za cilj da motiviše ljude da glasaju.

Ona je objavila i prigodni video u kojem objašnjava kako građani mogu da utiču na promjenu situacije u zemlji, kada iskoriste svoje pravo glasa.

"Ohrabrujemo sve građane BiH, a posebno mlade, da iskoriste svoje pravo da glasaju 6. oktobra", napisao je Soreka na X-u.

Kako su istakli u Delegaciji, EU ima za cilj da inspiriše građane da ostvare svoja demokratska prava, aktivno učestvuju u izbornom procesu i zaštite integritet izbora. Kampanja će trajati tokom septembra na društvenim mrežama EU u BiH.

"Kredibilni i fer izbori, u kojima učestvuje većina građana, ključni su za jačanje demokratije, poštivanje vladavine prava i osiguranje poštivanja osnovnih ljudskih prava – sve to su osnovne vrijednosti EU. Ova kampanja potvrđuje opredjeljenje EU da podrži Bosnu i Hercegovinu na ovom putu. Ohrabrujemo sve građane, a naročito mlade ljude, da budu nosioci promjena, jer sve počinje vašim izborom", naglasio je ambasador EU Soreka.

Aktuelna kampanja na društvenim mrežama nadovezuje se na uspješnu kampanju "Sve počinje izborom" provedenu prije Opštih izbora 2022. godine, i nastavlja ohrabrivati aktivno učešće građana u oblikovanju vlastite budućnosti kroz ostvarivanje prava glasa, objašnjavaju u Delegaciji.

