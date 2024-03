Delegacija EU u BiH: Oštro osuđujemo skrnavljenje krsta u Gornjoj Brijesnici

LUKAVAC – Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini osudila je oštećivanje krsta na molitvištvu u selu Gornja Brijesnica pozivajući vlasti da istraže i privedu počinioce djela pravdi, ali i da učine više kako bi spriječili slične napade.

"Oštro osuđujemo skrnavljenje krsta u Gornjoj Brijesnici po drugi put u posljednje tri godine. Ovo je najnoviji uznemirujući napad na povratnike srpske nacionalnosti u Tuzlanskom kantonu. Pozivamo vlasti da istraže, privedu počinitelje pravdi i učine više kako bi spriječili slične napade", stoji u reakciji delegacije.

Podsjećamo, Lazo Tripunović predstavnik Zavičajnog udruženja mještana Gornje Brijesnice istakao je da su u Udruženju neprijatno iznenađeni najnovijim vandalskim činom koji se desio tokom vikenda i koji je prijavljen policiji, a obaviješten je i gradonačelnik Lukavca.

Osuđujući skrnavljenje krsta, Tripinović je poručio da se time samo jača volja za povratak u Brijesnicu Gornju u kojoj je prije rata živjelo 570 stanovnika, čije su kuće srušene.

"Zbog ponovnog oštećenja krsta sada tražimo da se uključe i institucije sa nivoa BiH", naglasio je Tripunović.

We strongly condemn the desecration of a cross in Gornja Brijesnica for the 2nd time in 3 years. This is the latest disturbing attack on Serb returnees in Tuzla Canton. We urge authorities to investigate, bring the perpetrators to justice & do more to prevent similar attacks.