Delegati Doma naroda (ni)su za ukidanje duplih funkcija

SARAJEVO - Delegati Doma naroda BiH tvrde da će Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH koji se odnosi na ukidanje duplih funkcija izabranih zvaničnika u BiH podržati "ukoliko je on sistemski naravi, a ne populistički".

Podsjećamo, na posljednjoj sjednici Predstavnički dom BiH u drugom čitanju prihvatio je ovaj zakonski prijedlog te ga uputio Domu naroda BiH na izjašnjavanje. U parlamentarnu proceduru zakonski prijedlog uputio je Saša Magazinović, poslanik SDP-a, a u njemu se, između ostalog, navodi da zvaničnici koji trenutno obnašaju dvije ili tri funkcije i koji su u sukobu interesa moraće odmah odlučiti koju će funkciju prihvatiti, a sa koje će odstupiti.

Amir Fazlić (SDA), delegat u Domu naroda BiH, rekao je za "Nezavisne" da nije moralno da neko obavlja dvije funkcije.

"Evo, u FBiH imate ministra koji je i poslanik i sad on mora djelovati u takvoj situaciji. Tu postoji sukob interesa. Moj lični stav je da to treba regulisati kroz Izborni zakon", kazao je Fazlić.

Za Muniba Jusufovića (SBB), delegata u Domu naroda BiH, nema dileme. On je kratko za "Nezavisne" rekao da je to prijedlog koji će podržati jer je to odavno trebalo uraditi.

Sredoje Nović (SNSD), šef Kluba srpskog naroda u Domu naroda BiH, kaže za "Nezavisne" da ako zakon ne bude principijelne i sistemske naravi ili se bude samo populistički predlagao - onda ga neće prihvatiti.

"Mislim da je ključno napraviti kriterije šta je to što ne može. Ali, ako je to neka vrsta populizma, protiv toga sam. Ja sam za to da se naprave sistemska rješenja u kojima ćemo svi biti jednako tretirani", kaže Nović.

Dodaje da i BiH mora postepeno uvoditi red u pozicijama koje zauzimaju određeni rukovodioci.

"To znači da nije realno, a nije čak ni demokratski da u BiH, u odnosu na druge države, može da se obavlja četiri-pet funkcija u različitim odborima, tijelima, pogotovo što se u mnogim tim institucijama primaju sredstva koja nisu ni mala. Pa čak i kada se ne bi primala sredstva bilo bi normalno da se svedu pozicije da jedan ministar, jedan poslanik ili odbornik ne treba da bude u nekoliko upravnih ili nadzornih odbora. Naravno, to podrazumijeva da se vrlo jasno isfiltrira koja su to tijela u kojima ne mogu biti ministri, poslanici ili, pak, neki drugi", rekao je Nović i dodao da imaju neka tijela poput Fiskalnog savjeta gdje tu moraju da čine po pozicijama kao premijer ili ministri finansija.

Delegat Bariša Čolak (HDZ) za "Nezavisne" kaže da nije pročitao zakonski prijedlog, ali da je činjenica da neko istodobno obnaša funkciju izvršne i zakonodavne vlasti sama po sebi apsurdna.

"Mislim da su tu došla nekakva tumačenja, ako se ne varam od strane CIK-a, da je to moguće u određenom razdoblju, ali to se sad pretvorilo u nešto što je potpuno neprihvatljivo. To treba izbjeći bez obzira na vremenski interval jer nije prihvatljivo da neko istodobno obnaša dvije funkcije", kazao je Čolak.

Upitan da kaže šta će značiti to za zvaničnike koji trenutno obnašaju duple funkcije, Čolak kaže da bi i to trebalo urediti, ako nije uređeno.

"Svaka izmjena i dopuna podrazumijevaju da stupa na snagu odmah nakon objave", kazao je Čolak.