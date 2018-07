Delegati dižu ruku za izborne jedinice i mandate

SARAJEVO - Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i mandatima u FBiH proći će u federalnom Domu naroda, jer, kako sada stvari stoje, ima dovoljno ruku za njegovo usvajanje.

Naime, 32 od 44 delegata podići će ruku za pomenuti zakon, a nakon toga očekuje se reakcija dijela Hrvatskog kluba delegata.

Kako nezvanično saznajemo, delegati iz HNS-a uložiće veto zbog zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Dom naroda, kako saznajemo, najdalje će do 16. jula raspravljati o ovom prijedlogu zakona. Klub Bošnjaka u Domu naroda iskoristio je poslovničko pravo i zatražio od predsjedavajuće ovog doma Lidije Bradare da zakaže vanrednu sjednicu kako bi se na njoj raspravljalo o zakonskom prijedlogu.

Iako Bradara juče nije odgovarala na naše pozive, nezvanično saznajemo da će zakazati sjednicu u predviđenom roku i da je to obećala.

Podsjećamo, 19. juna na prijedlog klubova poslanika SDA, SBB-a, DF-a i SDP-a federalni Predstavnički dom dao je zeleno svjetlo za ovaj prijedlog zakona.

Nakon toga digla se bura u ovom entitetu jer su Hrvati ogorčeni zbog ove odluke, koja je produbila političku krizu u ovom entitetu.

Jasenko Tufekčić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda FBiH, kazao je "Nezavisnim" da je Klub Bošnjaka predao zahtjev za sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda - Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i mandatima u FBiH. On očekuje da će Bradara zakazati sjednicu u predviđenom roku od 14 dana.

"Nema razloga da predsjedavajuća ne zakaže sjednicu. Dosad smo dobro sarađivali i ona je uvijek ispoštovala Poslovnik i zakon.

Vjerujem da će to učiniti i ovoga puta, jer je i sama rekla da nema razloga da ne zakaže sjednicu", kazao je Tufekčić, dodavši da je spreman da to učini ukoliko u predviđenom roku to ne uradi njegova koleginica.

"Imamo dovoljno ruku da zakon prođe. On je veoma važan jer će omogućiti implementaciju izbornih rezultata u FBiH", kategoričan je Tufekčić.

I Aner Žuljević, delegat iz reda ostalih, slaže se sa Tufekčićem da ima dovoljno ruku da zakon prođe.

"Nema bojazni da ovaj prijedlog neće proći u ovom domu jer ima dovoljno ruku. Podsjećam da ga je podržala i Venecijanska komisija, jer ima i zakonsko i ustavno uporište", objašnjava Žuljević.

Tvrdi da je Bradara obećala da će zakazati sjednicu iako to dosad nije uradila.

"Očekujemo da predsjedavajuća odgovori na zahtjev i zakaže sjednicu i prije roka od 14 dana. Ukoliko do 15. jula ona ne odgovori na zahtjev, kolega Tufekčić sam će zakazati vanrednu sjednicu odmah za naredni dan", kazao je Žuljević.

Vjeruje da će Klub Hrvata uložiti veto, ali da će Ustavni sud BiH to odbaciti jer je sve u skladu s Ustavom. "Ako se sve bude ovako odvijalo vjerujem da će do sredine avgusta zakon biti objavljen u 'Službenom listu FbiH'", rekao je Žuljević.