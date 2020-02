Delimustafić: Niko mi nikada nije rekao za dešavanja u Velikom parku

SARAJEVO - Na suđenju komandantu Specijalne jedinice MUP-a RBiH Draganu Vikiću i još trojici optuženih za ubistvo zarobljenih pripadnika JNA 1992. godine u Sarajevu, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Alija Delimustafić izjavio je da mu niko nikada nije rekao za dešavanja u Velikom parku, niti je dobio neku zabilješku ili pisani dokument o tome.

"Nisam bio obaviješten i ne znam da li sam i trebao biti, jer je 90 odsto poslova pripadalo vojnoj bezbjednosti na čijem čelu je bio Kerim Lučarević. Ja sam više bio politička ličnost vezana za Predsjedništvo", rekao je Delimustafić.

Ovaj svjedok Tužilaštva rekao je da je tek 2000. godine čitao u nekim stenogramima u Beogradu da su se srpski vojnici predali Teritorijalnoj odbrani i da su prešli u TO.

Delimustafić je naveo da je ministar bio do juna ili jula 1992. godine, da mu je zamjenik bio Vitomir Žepinić i da je imao osam ili devet pomoćnika, koji su samostalno donosili odluke.

Svjedok je rekao da je u sastavu MUP-a bila i Služba državne bezbjednosti (SDB), na čijem čelu su bili Brano Kvesić i Asim Dautbašić.

"Dautbašić je bio smješten na više lokacija, pa i u Domu policije, gdje je bila Specijalna jedinica pod komandom Dragana Vikića. Ne znam po čijem naređenju je tu došao, s njim sam rijetko imao komunikaciju. Njega je zadužila SDA da kontroliše sve koji nisu članovi te stranke, među kojima smo bili ja i Vikić", izjavio je Delimustafić.

On je dodao da misli da je prvi pretpostavljeni Vikiću bio pomoćnik ministra za policiju, a u to vrijeme to je bio Jusuf Pušina.

U nastavku suđenja, tužilac Vesna Ilić je pročitala iskaz nekadašnjeg načelnika za bezbjednost Četvrtog korpusa Jugoslovenske narodne armije /JNA/ Petra Simovića, koji živi u Srbiji.

U iskazu Simović je naveo da je odmah bio obaviješten o zarobljavanju osam vojnika na Dobrinji i da je preduzeo mjere da sazna šta se događa.

On je dodao da je s određenim ljudima u Sarajevu imao korektne kontakte i da mu je Bakir Alispahić, nakon nekoliko dana, telefonom dao imena tri do četiri lica muslimanske nacionalnosti, s prijedlogom za razmjenu, a da je poslije dobio još nekoliko imena.

Simović je naveo da se raspitivao i saznao da lica sa spiskova više nisu među živima, te da je bilo nekih koji su ubijeni u Foči.

On je naveo da je Alispahića, koji je u to vrijeme bio načelnik Centra službi bezbjednosti u Sarajevu, smatrao profesionalcem i da misli da nije naredio ubistva.

Osim Vikića, u predmetu "Veliki park", za ubistvo zarobljenih pripadnika JNA 1992. godine u Sarajevu optuženi su bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova tadašnje BiH Jusuf Pušina, te Nermin Uzunović i Mladen Čovčić, koji se prije promjene imena zvao Senaid Čavčić.

Optuženima je stavljeno na teret da su bili informisani o zarobljavanju osam pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz transportera u kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja.

Prema optužnici, oni su bili informisani o stavljanju zarobljenih vojnika JNA pod kontrolu i nadzor policijskih i bezbjednosnih struktura, koji su potom izvedeni u Veliki park blizu Doma policije u centru Sarajeva, gdje su ubijeni.

Tijela pripadnika JNA sklonjena su i odvezena s ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza, ali su pronađeni djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih, dok se za ostalim posmrtnim ostacima još traga.

Naredno ročište zakazano je za 20. februar.