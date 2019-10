Demos Banjaluka dobio 350 novih članova

BANJALUKA - Gradska organizacija Demokratskog saveza - Demos Banjaluka danas je svečano dodijelila oko 350 članskih karata onima koji su u proteklom periodu pristupili ovoj partiji.

Slobodan Stanarević, predsjednik Gradskog odbora Demokratskog saveza Banjaluka - Demos, istakao je da je izuzetno teško praviti stranku u ovom vremenu i na ovom prostoru, ali da Demosu to za sada dobro ide, te je ubjeđen da će Demos biti najveće iznenađenje na lokalnim izborima 2020. godine.

"Za manje od godinu dana smo formirali u većini lokalnih zajednica stranku, što se tiče same Banjaluke kotiramo tu sa nekih 45 do 50 mjesnih odbora. Imamo u planu formiranje još nekih pet-šest mjesnih odbora i sa tim bi završili formiranje mjesnih odbora pred lokalne izbore 2020. godine", rekao je Stanarević.

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa, rekao je da ova stranka danas dodjeljuje članske karte novim članovima i da nastavljaju kontinuitet organizovanja na području Banjaluke.

"Važno je da Banjaluka održi taj kontinuitet i da početnu euforiju drži i do lokalnih izbora 2020. godine, a tek izbori će pokazati koja je to vrijednost stranke i koju snagu imamo. Ono što znamo i imamo na terenu je da je to veoma dobro organizovano, da je napravljeno skoro 50 mjesnih odbora. Postoji interes građana, a mi moramo biti na raspolaganju onima koji žele da rade zajedno sa nama i da grade zajedno ovu političku opciju", rekao je Čubrilović.

Naglasio je da su zadovoljni dosadašnjim stanjem u ovoj stranci, ali da ne smiju stati na tome, nego moraju dalje nastaviti sa radom, te da će se na sljedećim lokalnim izborima pokazati vrijednost Demosa.

Aleksandra Muzgonja, koja je danas dobila člansku kartu i jedan od predstavnika mladih Demosa, kaze da današnji dogadjaj za nju predstavlja veliko priznanje.

"Svjesni smo da se politika ne može zasnivati samo na rječima, parolama i marketingu, već na programima i planovima, te velikom radu. Ključna riječ u svemu je izazov, a u tom izazovu mi smo spremni da odgovorimo, zato danas i jesmo ovdje i zato smo odabrali Demos", kaže Muzgonja.