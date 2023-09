Demos: Imamo rješenje za problem vrtića, ne dozvoliti poskupljenje vozačkog ispita

BANJALUKA - Organizacija žena DEMOS-a pored redovnih aktivnosti bavi se i aktuelnim pitanjima u našem gradu, a jedno od takvih pitanja je poskupljenje cijena privatnih vrtića.

Rekla je ovo predsjednica Gradske organizacije žena DEMOS-a Banjaluka Danijela Mirković, a koja je ujedno Gradskim vlastima ponudila rješenja za otvaranje novih gradskih vrtića.

"Demos se zalaže da se zaustavi poskupljenje cijene privatnih vrtića, a isto tako smatramo da svako dijete ima pravo da upiše vrtić i nijedno dijete ne bi smjelo da ostane bez mjesta u vrtiću. Grad Banjaluka prethodnih godina ima taj problem da od 1.500 do 1.600 djece koja budu na listi čekanja da se oko 400-450 upiše u gradski vrtić, a ostali 1.200 ostane bez te mogućnosti", kaže Mirkovićeva.

S druge strane roditelji su prinuđeni da djecu upisuju u privatne vrtiće.

Kaže da je gradonačelnik Banjaluke dao subvencije roditeljima i DEMOS podržava takvu odluku, ali smatra da ne bi smjelo dolaziti do poskupljenja.

"Smatramo da nema dovoljno kapaciteta u gradskim vrtićima i nudimo konkretna rješenja. Prvo postavljamo pitanja šta je sa djecom koja žive u seoskim područjima i nemaju mogućnost da idu ni u privatni ni u državni vrtić. Zato nudimo rješenje za ovaj problem. Ja kao direktor škole Milan Rakić u Karanovcu ponudila sam gradskim vlastima i gradonačelniku da se u neporednoj bilizni škole gdje ima 20 duluma zemljišta, koje je u vlasništvu grada, napravi jedan novi vrtić koji bi riješio problem, jer od Bočca do Banjaluke nemate nijedan vrtić", poručila je Mirkovićeva.

Ona je ponudila da se područna škola u Novoseliji, koja je četiri kilometra od grada, a ima manji broj učenika i ima neiskorišten prostor, stavi na raspologanja za potrebe gradskog dječijeg vrtića.

"Imamo za to i saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture i pozivamo gradonačelnika koji je upoznat sa ovim da se uključi i vjerujem da ćemo svi zajedno ići ka rješenju problema", istakla je Mirkovićeva.

Član predsjedništva GO DEMOS-a Milenko Jaćimović je upozorio da se trenutno jedna opasna stvar priprema na nivou Savjeta ministara BiH, a to je enormno poskupljenje vozačkih ispita.

Planirano je da tri puta poskupe cijenu obuke za vozače, što će dovesti do ogromnih problema.

"DEMOS kao društveno odgovorna stranka neće podržati ovu odluku o povećanju cijena. DEMOS upozorava da je od početka 2020. godine do danas BiH napustilo 6.500 profesionalnih vozača, a 1.600 prevozničkih firmi se ugasilo zato što nisu imali dovoljno profesionalnih vozača. U zadnjih pet godina broj kandidata koji su polagali vozački ispit pao je za 10.000, a sve ovo ukazuje da BiH mora naći rješenje za nedostatak profesionalnih vozača autobusa i kamiona, a eventualno najavljeno poskupljenje bi dodatno pogoršalo stanje u ovoj oblasti", pojasnio je Jaćimović.

On je istakao da odluka koja se priprema predviđa da „B“ kategorija sa 550 KM ide čak na 1.500 KM, za "C" kategoriju cijena obuke bi poskupjela na vrtoglavih 1.600 maraka, a za vozače "D" kategorije, a to su vozači autobusa, na 2.250 maraka.

"Ovom odlukom Savjet ministara BiH planira da značajno poveća cijene obuke za sve kategorije i time građane dodatno udalji od polaganja vozačkog ispita i sticanja dozvola, a koje su jedan od uslova da se zaposlite", smatra Jaćimović.

DEMOS poziva nadležne iz Ministarstva za transport i komunikaciju BiH da izvrše dodatne konsultacije i da uzmu u obzir mišljenje Konkurencijskog vijeća koje je 27. januara 2016. godine upozorilo da nije dozvoljeno propisivanje minimalne cijene za polaganje vozačkog ispita.

"DEMOS ima svoje predstavnike u zajedničkim organima i poslanika, pa ćemo tražiti da kada dođe ova odluka na Savjet ministara da ona bude odbijena, s obzirom da je nadležno ministarstvo u Republici Srpskoj prije dva dana dalo crveno svjetlo i ne podržava ovu odluku. Sve što ne podržava Republika Srpska naši ministri u Savjetu ministara ne treba da podrže", poručio je Jaćimović.