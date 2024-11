Demos se počeo osipati, hoće li se i raspasti?

BANJALUKA - Imamo dva nova preletača u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

To je dvojac iz Demosa, Suzana Gašić, bivša ministarka trgovine i turizma u Vladi RS, i Milan Dakić, aktuelni vršilac dužnosti direktora JP "Putevi Republike Srpske".

Na ovaj korak, priznaje Dakić, odlučio se jer "smatra da će kao poslanik koji dolazi iz Bijeljine moći više uticati na politička dešavanja u tom gradu".

Na pitanje da li ovo znači da u Demosu to nije mogao, Dakić je "Nezavisnim" kazao:

"Mogao sam, ali zbog daljeg djelovanja, odlučio sam ovako. Tako je to sa politikom."

Za razliku od njega, Suzana Gašić nam nije dala priliku da čujemo njenu stranu priče i razloge zbog kojih je napustila Demos, jer na pozive i poruke nije odgovarala.

Ipak, za pojedine medije je kazala da SNSD smatra jedinom partijom koja nudi konkretne i održive politike u interesu svih stanovnika Republike Srpske.

Odlaskom Gašićeve i Dakića, Demos više nema Klub poslanika u NS RS, jer je sa pet pao na tri mandata, pa će ubuduće, ako ne bude novih prelijetanja, djelovati kao poslanička grupa, a ostali su Spomenka Stevanović, Aco Stanišić i Siniša Mijatović.

Uporedo sa ovim dešavanjima, u javnosti su se pojavile informacije da je lider Demosa Nedeljko Čubrilović najavio članovima Predsjedništva partije da želi da se povuče sa mjesta predsjednika stranke.

Istinitost ove informacije pokušali smo dobiti od Čubrilovića, ali nam se nije javljao.

Milan Dakić, koji je napustio Demos, nije želio da govori o stanju u stranci.

"Ne znam, vjerujte, ne bih u to ulazio. Tu sam bio tolike godine, što se mene tiče, sve u redu, ja ću snositi odgovornost za moje odluke lično", naglasio je Dakić.

Boran Bosančić, generalni sekretar Demosa, kazao je da će o odlascima dvoje stranačkih funkcionera, ali i samom stanju u stranci, biti raspravljano na idućoj sjednici Predsjedništva partije. Tvrdi da na posljednjoj održanoj sjednici tog tijela nije bilo riječi o ostavci Nedeljka Čubrilovića sa funkcije predsjednika.

"Na toj sjednici je bilo više riječi o unutarstranačkim izborima i radu odbora stranke gdje smo imali lošiji izborni rezultat. Nije bilo govora o ostavci", naveo je Bosančić. Na pitanje "Nezavisnih novina" da li je ostavka Čubrilovića realna priča, kazao je:

"Sve ćemo vidjeti u narednom periodu, ne mogu ništa više da kažem."

Rasipanje Demosa, prema mišljenju mnogih, nije slučajno. Sve ovo, tvrde, epilog je sukoba sa SNSD-a i dešavanja u Palama i Banjaluci.

Za neupućene, Demosov kandidat za načelnika opštine Pale Dejan Kojić pobijedio je na ovim lokalnim izborima kandidata SNSD-a Damjana Škipinu, pa vlada mišljenje da je ovo neka vrsta osvete od strane Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a.

Takođe, kako je nedavno za "Nezavisne" kazao i sam Boran Bosančić, Demos i SNSD nisu u dobrim odnosima u Banjaluci, jer Demos nije zadovoljan činjenicom što su smijenjeni njihovi kadrovi u nekoliko preduzeća u najvećem gradu Srpske.

Uz sve navedeno, sve više se govori da ovo neće biti jedini udar na Demos.

Sljedeći na tapetu, kako se spekuliše, jeste Nedeljko Čubrilović, koji bi mogao da ostane i bez fotelje ministra saobraćaja i veza u Vladi RS. Kruže informacije da će od njega biti traženo da sam podnese ostavku ili će u suprotnom biti smijenjen.

Novinar Đorđe Vujatović smatra da je na djelu već viđena praksa političkih obračuna u Srpskoj, kojoj kumuje najviše SNSD, tako što jednostavno razgrađuje ili disciplinuje druge političke partije, kako iz vlasti, tako i iz opozicije.

"Kad god određena stranka dovoljno ojača ili ima dobar rezultat, SNSD je počne gušiti kroz uzimanje određenih kadrova. Istu sudbinu su više puta imali socijalisti, DNS, a i Ujedinjena Srpska. Što se tiče Demosa, ovo se može posmatrati i kao jedan vid političke odmazde, ali i da nije bilo Pala i Banjaluke, opet bi ih dočekala ista sudbina razgradnje i napuštanja kadrova", kaže Vujatović za "Nezavisne".

U ovoj priči vratićemo se i na još jednu jako bitnu činjenicu, a to je da će, prelaskom Suzane Gašić i Milana Dakića, SNSD u Narodnoj skupštini RS sada imati čak 31 poslanika. To otvara i drugi ugao sagledavanja, a on kaže da SNSD-u za natpolovičnu većinu u parlamentu Srpske sada fali još 11 poslanika.

Takav epilog apsolutno nije nemoguć, ako se u obzir uzme da je NS RS u posljednjih 10 godina bila puna preletača.

"Obračun Dodika sa koalicionim partnerima nakon lokalnih izbora je krenuo i prvi na udaru je Demos, mada su i svi ostali ugroženi. Sada kada brod počne da tone, moguće je da će mnogi napuštati taj brod i tražiti sigurno utočiste i prelaziti u SNSD", kaže za "Nezavisne novine" politikolog Velizar Antić.

Međutim, on ne vjeruje da je trenutno Dodikov cilj samostalna većina u NS RS.

"Dovoljno mu je da sa obračunom sa Demosom i eventualno još jednim koalicionim partnerom osigura apsolutnu poslušnost ostalih partija iz vlasti i da im pošalje poruku gde je njihovo mesto ukoliko žele deo kolača za sebe", ističe Antić.

Posjetimo, Demos je osnovan 22. decembra 2018. godine, kada je Nedeljko Čubrilović odlučio da napusti DNS. Sa njim je prešao veliki broj članova te stranke, a od 12 poslanika u NS RS, koliko je DNS tada imao, pet ih je prešlo u Demos.

