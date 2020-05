"Demos spreman za prve izbore"

TREBINJE - Predsjednik Demokratskog saveza (Demos) Nedeljko Čubrilović rekao je u Trebinju da je ta stranka spremna da po prvi put učestvuje na izborima i da će pokazati svoju vrijednost i snagu.

Čubrilović je nakon sjednice Regionalnog odbora Demosa za Hercegovinu, u Izbornoj jedinici devet, rekao da je ta stranka spremna za izbore, da su već zacrtali jasne ciljeve i da očekuju dobar rezultat na predstojećim lokalnim izborima.

On je istakao da promjena termina održavanja izbora Demosu ne odgovara, jer izbori treba da se održe početkom oktobra, kako to zakon definiše.

"Ovo je potpuno nezakonita odluka da se izbori odgode za više od mjesec dana. Nema razloga za to, nisu razlog za to ni finansijska sredstva, ni podrška ovoga ili onoga, jer Zakon mora da se poštuje. Još ako se Ustavni sud oglasi nenadležnim po pitanju odluka Centralne izborne komisije, onda to znači da se ta institucija stavila iznad svih institucija u BiH, što nije dobra poruka nikome u BiH", rekao je Čubrilović.

Predsjednik Regionalnog odbora Demosa iz Izborne jedinice devet Slobodan Šaraba kaže da je urađen presjek stanja u stranci i da je dogovoreno da ova stranka izađe na izbore u svih 13 opština Izborne jedinice devet.

"U petak ćemo održati sjednicu Predsjedništva Demosa u Banjaluci i tada ćemo definisati strategiju u kom pravcu će Demos nastupati", naveo je Šaraba.

Šaraba je istakao da je cilj ove stranke minimum jedan odbornik u svim opštinama ove izborne jedinice.

Narodni poslanik Demosa Spomenko Stojanović rekao je da je zadovoljan stanjem u ovoj stranci pogotovo kada su upitanju opštine u Hercegovini.