Der Standard: Štrahe protiv države BiH; DW: Pogrešno citiranje Štrahea

Na portalu bečkog "Standard" objavljen je tekst novinarke Adelajd Volfl, dopisnice iz Sarajeva, koja godinama piše o Balkanu pod bombastičnim naslovom: "Štrahe protiv države Bosne i Hercegovine".

Kako se navodi u tekstu, mala austrijska liberalna stranka NEOS je "iskopala" video od 29. septembra prošle godine u kojem se lider Slobodarske partije Austrije (FPÖ) Hajnc-Kristijan Štrahe za Radio-televiziju Republike Srpske izjašnjava o stanju u Bosni i Hercegovini i zagovara, kako to prenosi Standard, pravo Republike Srpske na "nezavisnost" i "otcjepljenje".

Nije doduše jasno zašto bi bilo ko "iskopao" video od prije četiri mjeseca, inače dostupan na internetu. U jutarnjem dnevniku prvog programa austrijskog radija "Ö1" je stvar takođe tematizovana. U kratkom izvještaju novinara Štefana Kapahera se čak kaže da je Štefani Krisper, spoljnopolitički ekspert stranke NEOS, "naišla" na video koji je dala "Standardu".

O kakvom se videu zapravo radi?

Snimak traje 97 sekundi i radi se o isječku iz Drugog Dnevnika RTRS u kojem voditeljka prepričava šta je Štrahe rekao u intervjuu za spoljnopolitički magazin RTRS "Protokol", a zatim slijedi kratki prilog u kojem novinar takođe prepričava Štraheove riječi te pušta jednu izjavu austrijskog političara.

Na Youtubeu je međutim dostupan i čitav polučasovni intervju gdje su Štraheovi odgovori dati u punoj dužini na njemačkom, te prevedeni samo titlom.

Ali ni novinarka Standarda Adelhajd Velfl niti novinar "Ö1" Štefan Kapaher nisu pogledali cijeli originalni snimak i čuli šta je Štrahe u intervjuu zaista rekao. Umjesto toga su citirali voditeljku "RTRS", pa i to u dosta lošem prevodu. Tako je do čitalaca Standarda i slušalaca javnog radija "Ö1" stigla verzija prema kojoj je Štrahe rekao da, zbog disfunkcionalnosti BiH, koju međunarodna zajednica štiti "nasiljem", treba razmisliti o "mogućnosti da se Republici Srpskoj da pravo na otcjepljenje".

"To je veoma radikalan citat", rekao je u izvještaju Kapaher.

"Začkoljica je u tome što Štrahe tako nešto uopšte nije rekao. I to nije teško otkriti", piše "Dojče vele" i prenosi citat iz intervjua za "RTRS" u sopstvenom prevodu, ne obazirući se na titl "RTRS-a" koji, kako dodaje njemački portal, takođe nije do kraja precizan":

"Jedina struktura koja zapravo funkcioniše u Bosni i Hercegovini je Republika Srpska. Stoga i budućnost BiH posmatram kao donekle komplikovanu i nimalo ružičastu. Svakako treba razmisliti o tome da se pravo na samoopredjeljenje zaista omogući. Ne može biti da međunarodna zajednica spolja nameće jednu vještačku državu, a da se ne omogućuje princip samoopredjeljenja. Da Srbi, ali i Hrvati, naravno treba da dobiju pravo da odluče da li žele da ustanove nezavisna upravna područja u Bosni i Hercegovini na dugi rok ili možda u pravcu drugačijeg samoopredjeljenja i odluke o suverenitetu, možda i da se omogući spajanje sa Srbijom ili Hrvatskom uz promjenu državnih granica. To bi trebalo da predviđa pravo na samoopredjeljenje. Moramo se pitati zašto se BiH međunarodno primorava da bude multietnička država i to tako što je stavljena u ludačku košulju (njemački izraz "Zwangsjacke" doslovno znači "prinudna jakna"", prim. DW). To nije u duhu slobode i samoopredjeljenja", citirao je "DW" Štrahea.

Portal navodi da Štrahe nijednom nije pomenuo riječ "otcjepljenje", "nezavisnost", "nasilje" međunarodne zajednice niti "sudbinu" Srba i Hrvata o kojoj ovi sami treba da odluče – a sve to mu se stavlja u usta u aktuelnim izvještajima austrijskih medija.

"Zapravo je uz nekoliko ograda – njemački jezik stvoren za uvijanje u oblande – govorio o pravu na 'samoopredjeljenje', ostavljajući mogućnost da se ono ostvari unutar BiH. Štrahe je u izjavi dostavljenoj radiju 'Ö1' sada pojasnio: 'Stojim iza državnog integriteta BiH kao i iza prava na samoopredjeljenje naroda za održivi i neophodni mirovni proces", ističe "DW", i navodi da su na ovakva pisanja austrijskih medija burno reagovali mnogi.

"U stvar se rijetko ko udubljuje. Tako su pisanje Standarda prenijeli i čitani portali Klajne cajtung, Kurir, Prese i mnogi drugi. Osim predstavnika stranke NEOS, Štraheove navodne izjave su već oštro osudili predstavnici drugih opozicionih partija. 'Štrahe se bavi opasnim političkim paljenjem požara, i poslije uznemirenja zbog putovanja šefa poslaničke grupe FPÖ Gudenusa u Bosnu, još jednom se pokazuje koga je to kancelar Kurc uveo u Vladu', rekao je Andreas Šider, aktuelni šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Austrije", piše "DW".

Šefica austrijske diplomatije Karin Knajsl, koja nije članica FPÖ, ali je izabrana na prijedlog te stranke, rekla je da ne dijeli Štraheov stav te se Ministarstvo spoljnih poslova jasno drži integriteta Bosne i Hercegovine.

(Dojče Vele)