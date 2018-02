Deset mjeseci rada Istražne komisije svedeno na četiri zaključka

SARAJEVO - Vanjskopolitički status BiH je već decenijama označen negativnim konotacijama, jedan je od zaključaka Istražne komisije doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koja je 10 mjeseci ocjenjivala vanjskopolitički status BiH.

U zaključcima se dalje navodi da su se konstantne političke krize posebno negativno odrazile na ukupnu ekonomsku situaciju i najvažniji integracijski proces evropske integracije.

Dom naroda BiH je pozvao Ministarstvo vanjskih poslova BiH da intenzivira aktivnosti oko izrade strategije vanjske politike BiH i prijedloga zakona o vanjskim poslovima BiH, te da u roku od 90 dana izvijesti ovaj dom o postignutim rezultatima. Takođe, Dom poziva MVP da se aktivnije uključi u rad Parlamentarne skupštine, te poziva ministra Igora Crnatka da u skladu sa svojim obavezama učestvuje u radu Doma.

Ministarstvo vanjskih poslova pozvano je i da pravovremeno reaguje na kritike vezano za rad i funkcionisanje Ministarstva, kako bi se u javnosti otklonila slika o eventualnim nepravilnostima u radu Ministarstva.

Mario Karamatić, hrvatski delegat, koji je inicirao formiranje Istražne komisije, vidno razočaran novinarima je pokazao papir na kojem su četiri zaključka i rekao da je to rezultat desetomjesečnog rada.

"Sve se svelo na četiri zaključka. Uspio sam razgovarati sa ministrom na jednoj od sjednica i on me uvjerio, a uvjerile su me i kolege da ministar ima kapaciteta da bude ministar vanjskih poslova i odgovorno obnaša funkciju. Evo dajem potpunu potporu ministru u njegovom radu. Apeliram na kolege i članove Kolegija i Vijeće ministara, kako bi ministar bio što efikasniji u svom radu kao ministar vanjskih poslova, da mu oduzmu putovnicu da ne može ići iz zemlje i da se posveti onome što treba raditi u Ministarstvu vanjskih poslova", rekao je Karamatić.

Ognjen Tadić, član Komisije, kazao je da će se o ovim zaključcima Dom naroda izjašnjavati na prvoj narednoj sjednici i da je ovim zaključcima Istražna komisija ispunila svoju svrhu i dala jednu objektivnu sliku o vanjskopolitičkom statusu BiH.