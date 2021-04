Detektori unijeli zrno sumnje među poslanike

SARAJEVO - Metal-detektori, koji se od prošlog mjeseca nalaze na ulazima u zgradu Parlamentarne skuštine (PS) BiH, unijeli su zrno sumnje među poslanike, koji se, između ostalog, pitaju čemu ovaj potez i da li je on uslovljen bilo kakvim procjenama o povećanju bezbjednosnog rizika za zaposlene u zgradi PS BiH.

U poslaničkom pitanju Damir Arnaut, poslanik u Predstavničkom domu, ističe da, od kako su ti detektori i RTG uređaji postavljeni na ulaze, pripadnici osiguranja zahtijevaju od poslanika i delegata da kroz njih prolaze, odnosno da se podvrgavaju pregledu njihove lične stvari.

Pita se Arnaut, ukoliko je svemu prethodila procjena o povećanju bezbjednosnog rizika, ko ju je radio. Arnaut, koji juče nije odgovarao na naše brojne pozive, između ostalog je pitao i koja je svrha prolaska kroz metal-detektor ukoliko se i nakon zvuka osobe ne podvrgavaju detaljnijem pregledu.

Da ovi uređaji unose zrno sumnje, slaže se i Dušanka Majkić, druga zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, koja ističe da ih je odmah primijetila na VIP ulazu zgrade parlamenta BiH.

"Ja sam to odmah primijetila i pitala ih šta se to dešava, jer oni su preseljeni s ulaza za državne službenike na VIP ulaz. Potpuno je neuobičajeno da se takav sistem postavlja na VIP ulaz. Rečeno mi je da je odluku donijela nenadležna institucija, a to je SIPA, koja ima obavezu da čuva parlament odnosno vodi računa o ulasku u zgradu, ali ne i da donosi odluke koje se odnose na bilo šta što je u vezi s parlamentarnom imovinom", kaže Majkićeva za "Nezavisne novine".

Kako je potvrdila, zatraženo je da se uređaji sklone s tog mjesta, a zauzvrat je stiglo opravdanje da su oni tu zbog stranih diplomata, koji sa sobom vode pratnju koja je često naoružana, tako da tu odlažu pištolje.

I zastupnik u parlamentu BiH Saša Magazinović kaže da je primijetio ove uređaje na ulazima u zgradu parlamenta, ali ne zna da li su tome prethodile neke bezbjednosne provjere.

"Ne znam, vjerujte. Ali, da, postavljeni su i nemam ništa protiv dodatne sigurnosti. Gdje god sam ušao u parlament, bilo gdje u svijetu, to postoji. I nemam apsolutno nikakvog problema s tim. Jedino je problem što, pošto sam non-stop tu te ulazim i izlazim, deset puta dnevno prolazim kroz rendgen", naveo je Magazinović za "Nezavisne novine".

Začuđujuće je, priznaje, to što uopšte u parlamentu BiH na ulazu dosad nisu bili takvi uređaji.

"Ulazili ste kao što uđete bilo gdje. Ja ne govorim uopšte da je neko ugrožen u parlamentu BiH, već samo poredim sa stanjem u Evropi", rekao je Magazinović.

Na pitanja u vezi s ovom tematikom iz Službe za zajedničke poslove institucija BiH nije odgovoreno do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina".