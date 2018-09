Dijaspora glavna ciljna grupa za zloupotrebe

Bh. dijaspora, mahom nezainteresovana za glasanje na izborima u matičnoj zemlji, bila je glavna ciljna grupa za zloupotrebe na predstojećim izborima, pa su se njihova imena, mimo njihove volje, našla na spiskovima birača za glasanje putem pošte, sa adresa iz Hrvatske i Srbije. CIK BiH nema odgovor na takve zloupotrebe.

Suzana Ligurić-Altumbabić živi i radi u Njemačkoj. Iako nije planirala glasati na Opštim izborima, nalazi se na spisku registrovanih birača za glasanje putem pošte i to sa njoj nepoznate adrese u Hrvatskoj, tačnije iz Špišić Bukovice.

"Prijavljena sam u Orašju. Nikada nisam glasala putem pošte. Godine 2002. sam prvi i posljednji put glasala, ali na biračkom mjestu u Orašju. I to je sve. Stranke koriste nas iz dijaspore, jer nemamo vremena dolazit maksuz radi izbora u BiH", kazala je Ligurić-Altumbabić za Klix.ba.

Princip isti, sve ostalo nijanse

No, to nije jedini slučaj zloupotrebe bh. dijaspore, odnosno Bosanaca i Hercegovaca na privremenom radu u inozemstvu, pa je za glasanje putem pošte mimo volje potencijalnih birača registrovano stotine imena i prezimena. Među njima su, samo iz Orašja, Mirza Handarić, Besim Fazli, Amela Vajzović-Živković, Mesud Lonkić...



Posebno je zanimljivo da su se Irfan i Mara Pervanović, bračni par koji inače živi u Njemačkoj, na spisku našli na različitim adresama u Hrvatskoj. Irfan na adresi u Slavonskom Brodu, a Mara u Županji. Razdvojeni zarad izborne prevare na Opštim izborima u Bosni i Hercegovini 2018. godine.



Podsjećamo da je većina potencijalnih birača iz dijaspore nezainteresovana za izbore u Bosni i Hercegovini. Upravo to predstavlja najveći problem Centralnoj izbornoj komisiji BiH, jer nemaju načina da otkriju prevare vezane za zloupotrebu onih birače koji ne izlaze na izbore.



Na novinarsko pitanje da li postoji mehanizam da se otkriju zloupotrebe vezane za birače registrovane za glasanje putem pošte, a koji se na dan izbora ne pojave na biračkom mjestu u BiH, u CIK-u su nam odgovorili da će gdje god postoji minimalna sumnja donijeti naknadnu odluku da se takvi glasački paketi ne broje.

Komšijska "pomoć" u izvršavanju građanskih obaveza

Enes Đulović, vijećnik Općinskog vijeća Orašje, prijavio je CIK-u BiH, OSCE-u BiH i ambasadama Hrvatske i Srbije sumnju da je 137 građana Orašja, koje lično poznaje, nepoznata osoba prijavila na adrese u Srbiji i Hrvatskoj za glasanje poštom.



"Za njih više od stotinjak znam da sigurno žive ili u Orašju ili na drugim adresama u drugim zemljama. Da su ti ljudi iz dijaspore htjeli glasati oni bi se prijavili na svoje stvarne adrese i ispunili svoju građansku obavezu. S obzirom na to da nisu, nepoznata osoba je to iskoristila i prijavila ih na druge adrese na koje je pošta stigla i gdje su je oni uzeli", kazao je Đulović za Klix.ba.

