Dioničari "Agrokomerca" traže svoja prava pred Sudom u Strazburu

VELIKA KLADUŠA - Nekadašnji radnici "Agrokomerca", koji od bivše firme traže povrat dioničarskih prava, oformili su nedavno vlastiti odbor, čija je glavna svrha naplata štete po osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Naime, nekoliko radnika je u proteklim godinama pred domaćim i međunarodnim pravosuđem pokrenulo tužbe za naplatu štete koja im je uzrokovana oduzimanjem dioničarskih prava, a Evropski sud za ljudska prava je u dva slučaja presudio u korist radnika.

Tim presudama je utvrđeno kako im je država Bosna i Hercegovina, zbog nezakonitog oduzimanja prava raspolaganja vlastitom imovinom, na ime nematerijalne štete dužna isplatiti iznos od po 3.600 eura.

Kako bi efikasnije zaštitili svoja prava, ostali radnici su odlučili da formiraju pomenuti odbor čiji zadatak će u narednom periodu biti da pokrene pravosudne sporove u njihovu korist.

"Odlučili smo se na ovakav korak kako ne bismo došli u situaciju da naša potraživanja dođu u fazu zastarijevanja. Kako bismo ostvarili naša prava, angažovali smo pravni tim iz Švicarske, koji će nas zastupati. Prilično smo sigurni kako ćemo pred Sudom u Strazburu ostvariti naša prava, jer već imamo dvije pravosnažne presude", kaže Ibro Pilipović, predsjednik pomenutog odbora.

On je dodao kako svaki oštećeni dioničar treba dostaviti odgovarajuća dokumenta ili potvrde, a do sada je to uradilo oko hiljadu nekadašnjih radnika, s tim da je još isto toliko njih u fazi prikupljanja neophodne dokumentacije. Pilipović ističe kako je rok do kojeg će se prikupljati ovi zahtjevi kraj januara ove godine.

Prema njegovim riječima, oni se zalažu za detaljno utvrđivanje procenta vlasništva svakog od pojedinih dioničara "Agrokomerca", kako bi se oni uveli u vlasništvo nad firmom.

"Mi smo ovu firmu stvarali i učinili je najvećim ekonomskim gigantom na području bivše Jugoslavije. Naše vlasništvo je uzurpirano od strane države i mi samo želimo da nam se ono vrati po sili zakona", kaže Pilipović.

Inače, vlasti u Federaciji BiH su odmah po završetku proteklog rata poništile rezultate male privatizacije, koja je obavljena za vrijeme saveznog premijera bivše Jugoslavije Ante Markovića. Na taj način brojni radnici "Agrokomerca", koji su tada postali vlasnici 33 posto preduzeća, ispisani su iz vlasništva i ono je u potpunosti preneseno u imovinski karton Federacije BiH.

Od tada oštećeni dioničari traže povrat vlasničkih prava i obeštećenje za oduzete dionice.