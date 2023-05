Diplomatski skandal: Bećiroviću na sastancima smeta srpski ambasador

SARAJEVO - Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Hrvatskoj rekao je da je neviđen presedan u diplomatskoj praksi BiH da član Predsjedništva BiH insistira da opunomoćeni ambasador BiH bude isključen iz protokola njegove posjete jer mu ne odgovara njegova nacionalnost.

Podsjećanja radi, Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH insistirao je da na sastancima prilikom njegove sutrašnje posjete Zagrebu ne prisustvuje Vranješ, nego diplomata u Ambasadi BiH iz reda bošnjačkog naroda.

"Očigledno da se kabinet bošnjačkog člana Predsjedništva bavi brojanjem krvnih zrnaca po DKP-ima, što govori o njihovom stepenu srbofobije i šovinizma. I ranije su bošnjački politički predstavnici zaobilazili i isključivali iz protokola srpske ambasadore BiH na nešto suptilniji način, ali ovako direktno insistirati da član zvanične delegacije BiH može biti samo Bošnjak, bez obzira na njegov rang, do sada nije zabilježeno u inače nakaradnoj diplomatskoj praksi BiH", rekao je Vranješ.

On je rekao da se radi o direktnoj i očiglednoj diskriminaciji kojom Bećirović poručuje da za njega jedino ambasadori i diplomate iz reda bošnjačkog naroda mogu predstavljati BiH, dok su ostali predstavnici diplomate drugog reda. Kako je rekao sve se to može primjeniti i na širu sliku bošnjačke utopijske vizije BiH u kojoj Srbi i Hrvati mogu biti samo kmetovi i sluge, a o kojoj očigledno sanja i Bećirović "gurajući time dodatno i onako krhku državnu zajednicu u pravcu disolucije".

I Željka Cvijanović, predsjedavajuća Predsjedništva BiH rekla je da je insistiranje Bećirovića da Vranješ bude isključen iz protokola sutrašnje posjete Zagrebu, jer mu ne odgovara njegova nacionalnost samo jedan od primjera odnosa bošnjačkih političara prema BiH koju navodno štite kao "navodno zajedničku državu."

"More je takvih primjera. Kada odu u bijeli svijet ili sećijaju sa stranim diplomatama u BiH i pričaju kako Republika Srpska ugrožava ili podriva institucije na zajedničkom bh nivou, a ona, kako je to i sad vidljivo, padnu maske is ve se samo pokaže", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da bi prema toj logici, ona, koja se nalazi u Njujorku u SAD, trebala da odstrani ambasadora Svena Alkalaja sa debate o BiH u Savjetu bezbjednosti.

"Ali ono što imam da kažem i na sjednici Savjeta bezbjednosti i na svakom drugom mjestu mogu da kažem pred bilo kim i to činim, jer ne koristim spoljnopolitičke aktivnosti za mešetarenje, već da kažem šta smatram problemom i razlogom upornog neuspjeha BiH", rekla je Cvijanović.

Podsjećanja radi, Bećirović će sutra boraviti u radnoj posjeti Zagrebu i tom prilikom sastaće se sa Zoranom Milanovićem, predsjednikom Hrvatske i Andrejem Plenkovićem, premijerom. Teme sastanka biće odnosi između BiH i Hrvatske, otvorena pitanja, unapređenje saradnje i aktuelna politička situacija u regionu. Prije posjete, Bećirović je zatražio da umjesto Vranješa koji je ambasador BiH u njegovoj delegaciji bude neko iz reda bošnjačkog naroda.

Inače, ovo je prva posjeta Hrvatskoj jednog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH nakon više od sedam godina. Zanimljivo je da je u julu prošle godine Bećirović prozvao Milanovića da je "primjer štetne politike" i da mora raditi na "detuđmanizaciji" Hrvatske.