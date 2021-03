Direktna nabavka vakcina na tankom ledu

SARAJEVO - Sudbina izmjena i dopuna prijedloga izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima u BiH, koji bi omogućili direktnu nabavku vakcina protiv kovida-19, a o kojima bi danas Dom naroda BiH trebalo da raspravlja po hitnom postupku, je neizvjesna.

Podsjećamo, ove zakonske prijedloge prošle sedmice je jednoglasno usvojio Predstavnički dom BiH i u hitnu proceduru ih uputio u Dom naroda BiH, koji bi trebalo da raspravlja po skraćenoj proceduri.

Dušanka Majkić (SNSD), delegat u Domu naroda BiH, kaže za "Nezavisne" da će zasjedanje Kluba delegata iz reda srpskog naroda biti sutra prije sjednice, te da će se dogovoriti. Dodaje da se po hitnom postupku, inače, donose zakoni u vezi s kojima nema dilema, ako su jednostavni i kratki.

"To je valjda i bio razlog zašto su poslanici donijeli takvu odluku. Ipak, nije sve tako kako izgleda na prvi pogled. Ima nešto što unosi dilemu i sumnju u to, tako da ćemo mi otvoriti raspravu jer kad god se žuri uvijek se može napraviti greška. To je razlog zbog kojeg teško dižem ruku za hitni postupak. Da me ne bi ubila teška riječ, sačekaćemo danas pa ćemo ukrstiti stavove i pronaći najbolje rješenje", kazala je Majkićeva te dodala da tu ima ozbiljnih dilema.

Amir Fazlić (SDA), delegat u Domu naroda BiH, rekao je da očekuje da će svi razumjeti situaciju i potrebu da se nabave vakcine i da će se potrebne izmjene usvojiti kako građani ne bi trpjeli.

"Dođe li do nekih izmjena, amandmana, to će značiti da se prijedlog opet vraća Predstavničkom domu, i to dodatno produžava agoniju", kaže Fazlić za "Nezavisne".

I Lazar Prodanović (SNSD), delegat u Domu naroda BiH, ranije je za "Nezavisne" rekao da SNSD ima određenu primjedbu na dio amandmana koji se odnosi na izmjenu Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, koja u suštini stvara mogućnost, a ne bi bila u skladu sa Zakonom o lijekovima i Ustavom BiH.

"U Domu naroda ćemo vidjeti da li je potrebno ići na reformulaciju segmenta koji se odnosi na ovlaštenje Savjeta ministara. Mi smatramo da se Savjet ministara, vlade entiteta i drugi javni organi, uz saglasnost Agencije i ovlaštenih veledrogerija, mogu ući u proces nabavke", rekao je Prodanović. Dodaje da bi Dom naroda mogao podržati ove zakonske prijedloge uz određene primjedbe.

"Dom naroda bi mogao podržati ovo, uz određene primjedbe, ali vidjećemo hoćemo li djelovati amandmanski na već usvojeni dio ovog zakona i postoji velika vjerovatnoća da ćemo djelovati u tom smislu", dodao je on.

Izmjene i dopune ova dva zakona podrazumijevaju da se mijenja član 63 Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, u koji se dodaje jedna posebna stavka koja je namjenska za period pandemije. U ovoj dopuni se navodi da za vrijeme trajanja stanja prirodne i druge nesreće ili vanrednog stanja i ako postoji opasnost brzog i nekontrolisanog širenja zaraznog oboljenja, i da je to potrebno zbog zaštite javnog zdravlja stanovništva BiH, Vijeće ministara BiH, vlade entiteta, kantona i Brčko distrikta i drugi javni organi u BiH, po ovlaštenju Vijeća ministara BiH, uz saglasnost Agencije mogu nabavljati sredstva za imunizaciju i liječenje zaraznih bolesti direktnim ugovorenim odnosima sa proizvođačima lijekova u BiH putem i kroz saradnju sa pravnim osobama koje su od Agencije pribavile dozvolu za promet lijekova i ispunjavaju zahtjeve za skladištenje lijekova. Ovim izmjenama, ako ih podrži i Dom naroda BiH, vlade entiteta, kantona, Brčko distrikta mogu direktno kontaktirati proizvođače, i preko pravnih osoba koje imaju dozvolu mogu pristupiti nabavci vakcina.

Kada je u pitanju izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama u BiH, ona se odnosi na član 10 ovog zakona, a koji govori da se u ovim okolnostima može izostaviti procedura i direktno ići na ugovor o nabavci za potrebe imunizacije kao posebnoj mjeri za suzbijanje zaraznih oboljenja i liječenja stanovništva za trajanje vanrednog stanja ili proglašenja prirodne nesreće ako postoji opasnost od brzog širenja zarazne bolesti.