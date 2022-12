Đajić: Nekima treba ukinuti i jednu funkciju jer prespavaju mandat

Vlado Đajić, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS rekao je za "Oslobođenje" da je narod želio da on bude poslanik.

"Nekorektno je prema narodu da se povučem i da omogućim nekome ko je imao dvije hiljade glasova da predstavlja volju naroda umjesto mene, koji sam osvojio 29.000", rekao je Đajić.

Niste bili oduševljeni Dodikovim prijedlogom o ukidanju duplih funkcija? Zašto?

Ništa nije crno-bijelo. Nekima treba ukinuti i jednu funkciju. Treba analizirati ko šta radi i kako radi i da li je sposoban da radi i taj jedan posao. Ja nisam želio nijednu funkciju. Nisam ni bio član partije do prije nekoliko godina.

Izabran sam na mjesto direktora UKC-a RS kao jedan od najboljih ljekara. UKC je tada bio u katastrofalnom stanju. Trebao sam da popravim stvari i pokazao sam da mogu to da uradim. Bio je konkurs u septembru, prije izbora. Komisija je izabrala mene.

Onda su došli izbori. Stavljen sam na listu. Narod je želio da ja budem poslanik. Nekorektno je prema narodu da se povučem i da omogućim nekome ko je imao dvije hiljade glasova da predstavlja volju naroda umjesto mene, koji sam osvojio 29.000. Ja sam legalista i smatram da ovo pitanje treba da se riješi zakonski. Ne uživam ni u jednoj funkciji. Patim se svaki dan i u bolnici i u Skupštini.

A kome treba ukinuti i tu jednu funkciju?

Ne bih o imenima. Naravno da ima i takvih. Boli me duša kada to vidim. Neki prespavaju mandat i ministra i direktora. Čekaju da neko drugi uradi njihov posao. Radio sam po 20 sati dnevno da bih stigao sve. Rekao sam sebi da ću ostaviti sve ako vidim da UKC trpi zbog drugih obaveza.

Trpi li?

Ne trpi. Ja sam maksimalno posvećen tom poslu. UKC je u najvećem razvoju u svojoj istoriji.

U najvećem razvoju, a nije bilo grijanja kad su krenuli prvi minusi?

Ja sam čovjek dijagnostičar i kliničar i sve radim šahovski. Nisam napravio nijedan loš potez. Locirao sam grijanje kao jedan problem. Potrošio sam tri godine na tender za grijanje. Žalbe, rokovi, regulativa, ali i to sam priveo kraju. Potpisujemo ugovor sa međunarodnom firmom i počinje zamjena kotlova i grijanja. Grijanja nije bilo pola dana i to se dešavalo stotinu puta do sada. Stari su kotlovi i plamenici i to se moralo dešavati.

Kada će biti gotova garaža?

Garaža će biti gotova za pola godine. To je projekat kojem se dive svi stručnjaci iz inostranstva. Sve ostalo bi neko napravio umjesto mene, ali za garažu sam zaslužio da mi podignu spomenik ispred UKC-a RS.

Treba li zbog nečega srušiti taj spomenik?

Nijedan pogrešan potez nisam napravio. Sve radim zbog naroda i Republike Srpske.

Ne prestajete da samoga sebe hvalite. ima li išta što je za kritiku?

Ja sam svoj najveći kritičar.

I za šta samoga sebe kritikujete?

Najveća kritika je što sam nekorektan prema zaposlenima, pa ih tjeram da još više rade. Teško je mene pratiti.

Nedostaje li nama doktora?

Ne. Ja sam jedini direktor u istoriji UKC-a RS koji je zaposlio 300 ljekara i hiljadu sestara.

Opozicija kaže da pregledate pacijente u prostorijama gradskog odbora SNSD-a u Banjaluci. Radite li to?

Kako ćemo pregledati pacijente u prostorijama? Svaki dan održavamo neka predavanja iz raznih oblasti u prostorijama SNSD-a, pa i predavanja iz zdravstva. Njima je zapalo u oko što je moje predavanje o prevenciji moždanog udara u prostorijama SNSD-a slušalo 700 penzionera. Odlučili smo da te pacijente pregledamo besplatno. Nije to pravi pregled, pregledaćemo ih pravo u ordinaciji.

Kažu i da vodite buran noćni život i da zbog toga ne možete da vodite UKC RS kako bi trebalo?

Oni su bolesni. Pominju moj privatni život. Ko to kaže, taj nije normalan. Ko kome ima pravo da uskrati noćni život? Ne pijem, ne pušim, pa su izmislili i da se drogiram. Kokain nisam vidio u životu, kamoli da ga koristim. Normalan sam čovjek: izađem sa drugarima i popijemo po piće.

Moram pokazati da nisam krut i težak čovjek. Ne pravim probleme. Nisam nikada pravio incidente.

Zašto SNSD ne da budžet Gradu Banjaluci?

Nije tačno. I prošle godine smo usvojili i budžet i rebalans budžeta. Grad pliva u parama, ali on ne zna.

Ko ne zna?

Gradonačelnik i njegova ekipa ne znaju ništa. Tolike pare su uzeli i investirali samo tamo gdje oni imaju koristi i gdje mogu da se ugrade. Obišao sam sva sela po deset puta i katastrofalno je stanje na terenu. Nikad nismo imali više para, a nikad lošije nije bilo. Nije budžet dječja igraonica u kojoj se igra ko kako hoće. Moraju se odrediti prioriteti.

A zašto SNSD-u smetaju novi park i nova radna mjesta?

Nije to novi park. Ucrtali su zgrade pored Vrbasa. Park je maska da bi oni gradili svoje zgrade.