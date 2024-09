Đajić: SNSD u Banjaluci nikad jači, imaćemo najboljeg gradonačelnika

SNSD u Banjaluci nikad jači i organizovaniji i nikad pobjeda neće biti jača nego sada, kazao je u intervjuu za TV Avaz, Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD Banjaluka.

„Poznat sam kao čovjek koji ne prepušta ništa slučaju, iako sam čovjek koji voli da se šali i pravi veselu atmosferu, ali mjerim deset puta jednom sječem i dobro se organizujemo. Mislim da je GO SNSD Bbanjaluka najbolji od njegovog postojanja, iako smo opozicija sad u gradu, ostvarićemo veliku pobjedu“, rekao je Đajić i poručio da će „SNSD imati najboljeg gradonačelnika Banjaluke ikad“.

Govoreći o radu aktuelnog gradonačelnika Banjaluke, Draško Stanivukoviću govorio je i da je, između ostalog, donosio sam odluku o gradnji kružnog toka bez građevinske dozvole, bez odluke Skupštine.

„Potrošio je 5 miliona bez dozvole Skupštine Grada Banja Luke. Ja nisam u ličnom sukobu s njim. Naravno da ćemo mi biti u skobu ali sa konceptima, ne lično. On samo ispunjava svoje frustracije, a ja sam čovjek koji je vidio ozbiljne sisteme. On je morao angažirati stručnjake, ali on sve radi po svom ubjeđenju“, kazao je Đajić za Avaz.

“Ova ekipa sa mnom i doktorom Nikolom Šobotom, pravi jednu novu atmosferu. Sada se probudiš, on ti zazidao izlaz iz zgrade. Mi sada otvaramo grad, prilagođavamo grad građanima Banja Luke. Mi smo sluge građana i tako će i biti. Taj naš osjećaj, ljudski, je naša prednost. Mi smo uz svoje građane”, rekao je Đajić I poručio da “u Banjoj Luci niko ne zna gdje su pare”.

“Čovjek je otuđio gradsku kasu. Niko ne zna gdje je potrošio pare 2023. godine. Nemamo izvještaj.”, kazao je Đajić.

Njeggovi protivinici, kazao je Đajić, neće da pričaju o pozitivnim stvarima, samo pričaju kako dovodi pjevače.

"To su sve moji prijatelji, ne znam šta je to sporno. Ali nemaju šta drugo da mi spočitavaju. Jednostavno traže nešto. Presretan sam što ne mogu ništa drugo da nađu. Volim da se družim, nisam mračan tip, pravim fin ambijent, ali istovremeno sam veliki profesionalac”, poručio je on u intervjuu za Avaz.

Govoreći o svom mandatu kao generalnog direktora UKC, Đajić je rekao da desetine najboljih stručnjaka svijeta dolazi na UKC RS.

„Naši ljekari su stalno na nekim edukacijama širom regiona i svijeta. A na UKC su dolazili najbolji doktori iz cijelog svijeta. Mi pravimo internacionalnu priču. Kada sam ja došao na UKC po 15 pacijenata je ležalo u jednoj sobi. Sve je bilo u kvaru. Na staroj hirurgiji jedan rentgen i ništa drugo. Sada je to sve drugačije. Sada imamo 28 respiratora“, izjavio je Đajić i dodao je da njegovo opredjeljenje edukacija ljekara i drugog osoblja što smatra ključem uspjeha.

„Svi znaju ko je Vlado Đajić. Bez obzira, nikada nisam pravio razliku među pacijentima, ni ko je koja nacionalnost, ni vjera. Neki dan je čovjek ubio troje ljudi u Sanskom Mostu i pokušao samoubistvo. Mi smo ga liječili kao da je došlo novorođenče. Naša struka je takva. Ko god dođe na UKC RS bit će maksimalno korektno pregledan i liječen“, poručio je Đajić koji se prisjetio i liječenja slavnog pjevača Halida Bešlića.

Komentarišući predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD, kazao je „ko upozna Milorada Dodika i ko ima priliku vidjeće da je on dobar čovjek“.

„Družim se sa njim preko 20 godina. On je rekao, "bit ću tužan ako se u Republici Srpskoj ljudima druge nacionalnosti desi nešto loše", kazao je on i istakao da mu je žao što političari iz FBiH slušaju strance.

