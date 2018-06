Đokić: Aktivnosti partije zasnivaće se na odgovornosti i patriotizmu

Banjaluka - Predsjednik Socijalističke partije /SP/ Petar Đokić rekao je danas da će stranka svoje aktivnosti u narednom periodu zasnivati na znanju, odgovornosti i patriotizmu i da vjeruje da će na izborima ostvariti cilj, a to je osvajanje 100.000 glasova.

Đokić je rekao da je današnja sjednica Glavnog odbora SP-a posvećena završnim pripremama za održavanje 8. Kongresa stranke, koji je planiran 8. jula u Banjaluci i koji će okupiti oko 1.000 učesnika.



"Tako veliki broj učesnika dovoljno govori koliko je narasla snaga SP-a i kolika su naša očekivanja da možemo u narednom periodu učiniti za unapređenje života i razvoja Republike Srpske i BiH", rekao je Đokić novinarima.



On je naveo da će SP danas utvrditi i liste kandidata za predstojeće opšte izbore, te napomenuo da je to složen posao, jer je mnogo kvalitetnih kadrova koji su predlagali opštinski i gradski odbori.



"Kadrovi koji će dobiti podršku uživaju veliki ugled i povjerenje u svojim lokalnim zajednicama i oni koji su se i do sada pokazali kao odgovorni političari koji rade u interesu razvoja Republike Srpske", rekao je Đokić.



On je izrazio zadovoljstvo radom poslanika ove partije u prethodnom mandatu.



"Uvjereni smo da možemo ostvariti cilj koji smo stavili pred sebe, a to je 100.000 glasova u Republici Srpskoj, a do toga nas je dovelo povjerenje koje smo kod građana gradili unazad 25 godina", istakao je Đokić.



Govoreći o povećanju plata u Republici Srpskoj, Đokić je ocijenio da to ne bi trebalo da napravi bilo kakve pobleme.



"Svjesno smo išli na teret sredstava koja pripadaju Republici Srpskoj, koja će naredne godine imati manje obaveza u pogledu otplate svojih ranije stvorenih finasijskih obaveza i onih koje se odnose na obaveze prema međunarodnim finansijskim institucijama", rekao je Đokić.



On je dodao da je ove godine zabilježen i rast prihoda u odnosu na prošlu godinu.



"Već smo imali rebalans, a očekujemo i do kraja godine da ćemo imati i dodatni rast prihoda. Sve to daje mogućnost da se u Republici Srpskoj može pokrenuti pitanje povećanja plata. Način na kome smo tome pristupili je pravičan, korektan za sve zaposlene radnike i prvi put je da se sprovodi na takav način. Jeste složen postupak, ali je i po mišljenju nas socijalista najpravičniji", rekao je Đokić.