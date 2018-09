Đokić: Imamo jasan politički program razvoja Srpske

JEZERO - Predsjednik Socijalističke partije (SP) Petar Đokić poručio je večeras u Jezeru da socijalisti imaju jasan politički program definisan do 2028. godine u kojem se govori kako obezbijediti ekonomski razvoj Republike Srpske.

"Podsticaćemo razvoj preduzetništva kroz registrovanje što većeg broja malih, porodičnih preduzeća i radićemo na proširenju ukupnog broja zaposlenih u postojećim preduzećima", rekao je Đokić na predizbornoj tribini ove partije.

On je istakao da se nada dobrom rezultatu na predstojećim izborima i ocijenio da je do sada kampanja veoma uspješna.

"Svi skupovi su dobro posjećeni, energija je rastuća i pozitivna i mnogo je bolje nego ranije tako da me to ohrabruje i nadam se dobrom rezultatu", rekao je Đokić i dodao da dobar rezultat treba da se desi zato što su socijalisti do sada marljivo radili na realizaciji programa partije.

Kandidat ove partije za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice tri Milenko Savanović kaže da je ponosan što je narod u većoj mjeri prepoznao kvalitet koji vodi ova partija.

"Ovo je tradicionalno socijalistički kraj i nadam se da ćemo na izborima dobiti podršku mnogo veću nego ranije zato što je okvir naše partije širok i u njemu je ukorijenjen i utemeljen život običnog čovjeka", istakao je Savanović.

Predsjednik Opštinskog odbora SP-a Ostoja Aleksić kaže da očekuje da SP na predstojećim izborima ostvari najbolje rezultate do sada.

U Jezeru su predstavljeni kandidati za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz Izborne jedinice tri i kandidati za poslanike u Predstavničkom domu parlamenta BiH iz Izborne jedinice jedan