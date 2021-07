Đokić: Jedinstveno odgovoriti na kukavički čin Incka

BROD - Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izrazio je uvjerenje da će učesnici današnjeg sastanka u Banjaluci biti sposobni da definišu zajednički stav, jedinstven odgovor na podmukao i kukavički čin koji je izveo odlazeći visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, nametanjem dopuna zakona o "kažnjavanju negiranja genocida".

"Ovo je grubi udar na Republiku Srpsku i ta odluka visokog predstavnika ima dalekosežne teške političke posljedice. Danas je trenutak kada moramo krajnje ozbiljno i drugačije reagovati nego svih prethodnih prilika. Ovo ne smije da bude reakcija koja će trajati mjesec–dva dana, te umiriti se i pustiti da sve ide normalnim i istim tokom kao prije", izjavio je Đokić u Brodu.

On navodi da je ova Inckova odluka udar na demokratiju i demokratske kapacitete institucija.

Đokić je napomenuo da su političari iz Srpske bili u stanju da sjednu za sto, da su nudili bošnjačkoj i hrvatskoj strani dogovor da se izgradi zajednički stav o pitanju ratnih zločina u BiH.

"Da bude usaglašen stav, da sami donesemo zakon kojim bi uredili te odnose i da nam to ne nameće visoki predstavnik. Na način kako je to on uradio, o BiH se može govoriti samo pod navodnicima kao demokratskoj državi, ona to u stvari nije, ona je i dalje vidljivi protektorat. To je veliko poniženje za sve ljude koji ovdje žive, jer je narodu dosta takve vrste uticaja", dodao je Đokić.

Đokić je poručio da ljudi u ovoj zemlji hoće da žive normalano i da sami odlučuju o svojoj sudbini.

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji je nedavno podnio ostavku, nametnuo je dopune u Krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava "negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca".

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pokrenuo je zvanično i prvi potpisao peticiju kojom se izražava stav o neprihvatanju nametnutog Inckovog zakona.

U Banjaluci će danas biti održan sastanak predsjednike svih parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj, povodom najnovije odluke odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka. Sastanak je sazvao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.