Đokić: Koalicija opstaje, moguća saradnja i sa drugima

BANJALUKA - Predsjednik Socijalističke partije (SP) Petar Đokić izrazio je nadu da će koalicija SNSD-DNS-SP i u novom mandatu predvoditi vlast, ali i pokazati spremnost da sarađuju sa drugim političkim partijama s ciljem stabilizacije institucija BiH u interesu Republike Srpske i srpskog naroda.

On je rekao Srni da su SNSD, DNS i SP dobili najveću podršku građana na proteklim izborima zato što su bili uspješni u prethodnom mandatu i da su im građani obnovili povjerenje.

"Naše partije su dobile nešto veći broj glasova, SNSD nije rastao shodno rastu svojih koalicionih partnera, ali to ne treba da bude problem. Možda nam se priključi i još neko i sigurno ih ima. Mi ne bježimo od toga da sarađujemo i sa drugima. Poziv koji je upućen prema drugim političkim partijama za stabilizaciju rada institucija BiH je dobar, podržavam ga i smatram da bi bilo dobro da pružena ruka bude prihvaćena i da se sarađuje u interesu Srpske i srpskog naroda", naglasio je Đokić.

On očekuje da će i u DNS-u imati snage da prevaziđu unutrašnje probleme i da će ljude koji imaju veće apetite od realnih staviti pod kontrolu.

"Ima pojava na terenu koje govore o tome da nisu svi bili spremni da rade za zajedničke interese i ciljeve, ali i to su pitanja koja se veoma brzo mogu prevazići", kaže Đokić.

Prema njegovim riječima, u SP-u nema onih koji su radili protiv interesa koalicije, ali postoji nezadovoljstvo u opštinskim odborima u Ribniku, Srpcu i Vlasenici.

"Tamo je kadar SNSD-a izvršio atak na naše ljude i izazvao njihovu reakciju. U te tri opštine nisam mogao uticati na to kako da se ponašaju i ostavili smo im potpunu slobodu da biraju i da rade kako hoće. U drugim opštinama takvih primjera nema i to možemo matematički dokazati kroz rezultate izbora. Nema povoda za smjenu kadra SP-a", istakao je Đokić.

On je dodao da je SNSD u Ribniku nedavno pokrenuo opoziv načelnika opštine iz SP-a i da je to, kako kaže, bila velika greška SNSD-a i njihovih lokalnih ljudi, ali se nada da će imati snage da to prevaziđu i da pronađu rješenje da bi nastavili zajedno raditi u toj opštini.

"Izbor načelnika u Ribniku je pitanje koalicionog sporazuma i ako ga jedna stranka ruši, onda ona ruši cijeli sporazum. SNSD je ozbiljna partija sa ozbiljnim rukovodstvom i vjerujem da neće dopustiti improvizacije koje vrše njihovi ljudi na terenu kao što nećemo ni mi dopustiti tamo gdje ima grešaka do nas. U ovom trenutku i za ove pojave koje imamo ne snosimo odgovornost i nismo počnili greške, niti smo bili inicijatori prilikom njihovog nastanka", rekao je Đokić.

Prema njegovim riječima, još nije moguće govoriti o tome da li će SP tražiti neku od važnijih funkcija u raspodjeli vlasti.

"Treba da dobijemo konačne rezultate izbora i da vidimo kakav je odnos snaga i broj mandata koje imamo. Mi umijemo pregovarati i uvijek smo to činili u interesu Republike, naše partije, koalicione saradnje i naroda koji nas je birao. Uvjeren sam da ćemo postići razumijevanje o tim pitanjima", naglasio je Đokić.

On nije mogao da se izjasni ni da li će prihvatiti mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji je osvojio na izborima ili će ponovo obavljati neku od funkcija u izvršnoj vlasti, navodeći da će to zavisiti od pregovora koji će uslijediti.

Đokić je istakao da je veoma zadovoljan rezultatima koje je SP ostvario na proteklim izborima jer je imao rast za oko 63 odsto u odnosu na 2014. godinu.

"Mi smo prezentovali građanima svoj politički program koji se nije izgubio u šumi nekih tema i bio je profilisan na životna pitanja, a to su razvoj, rast ekonomije, zapošljavanje, sticanje dodatnih oblika socijalne sigurnosti i zaštite i sveopšti društveni napredak. Na tome smo vodili kampanju i dobili podršku građana što govori o tome da ljudi žele takve teme i da je narodu previše svađa, podjela i sukoba", kaže Đokić.

Prema njegovim riječima, socijalisti ostaju dosljedni toj politici i stavu da BiH mora da uđe u period smirivanja tenzija.

"Ne smijemo da podstičemo i održavamo društveni konflikt i moramo težiti ka stabilizaciji političkih odnosa kako bi bili normalno društvo", istakao je Đokić.