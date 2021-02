Đokić: Ne može se dokazati ugroženost Bošnjaka u RS

PRIJEDOR - Predsjednik SP-a Petar Đokić izjavio je da ne postoji ništa što može dokazati da su Bošnjaci ugroženi u Republici Srpskoj, dok se sa više činjenica mogu opisivati aktivnosti bošnjačkog aktuelnog političkog vrha kojima nastoje da sve druge podrede svojim političkim interesima i ciljevima.

"To znači da bi, ako je neko ugrožen, mogli da govore drugi narodi", izjavio je Đokić Srni, reagujući na izjave potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića povodom obilježavanja 1. marta u kojoj je pomenuo i "diskriminaciju Bošnjaka".

Đokić je naglasio da su i Bošnjaci i Hrvati dio političkog života Republike Srpske u kojem učestvuju bez ikakvih smetnji, ali možda ne onoliko koliko bi željeli da su dio strukture vlasti

"Mi u Republici Srpskoj smo potpuno otvoreni. Ova vlast ima i bošnjačke i hrvatske predstavnike koji potpuno mirno rade svoje poslove u svim institucijama koje su adekvatno zastupljene predstavnicima sva tri konstitutivna naroda", istakao je Đokić.

On je dodao da je veoma ponosan na to u Republici Srpskoj, u odnosu na ono što srpski narod nema u Federaciji BiH, te dodao da se mimo volje Bošnjaka ne može ništa promijeniti ni u institucijama BiH.

On je rekao da je to što Bošnjaci slave 1. mart izraz njihove želje, ali da Republika Srpska taj praznik ne priznaje jer smatra da je to bio dan kada je počela destrukcija i podjela iz koje je na kraju nastao građanski rat u BiH.