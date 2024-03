Đokić: Odbacujemo Šmitovu namjeru da kreira zakonodavstvo BiH

​BANJALUKA - Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije, kazao je u obraćanju u Narodnoj skupštini RS, da odbacuje namjeru Kristijana Šmita, visokog predstavnika kojeg Republika Srpska ne priznaje, da kreira zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

"Naravno da odbacujemo njegovu namjeru da kreira zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. To je ponižavajuće za sve nas koji živimo u ovoj zemlji da 29 godina otkako je uspostavljen mir i osigurana potpuna stabilnost u ovoj zemlji i to takva stabilnost na kojoj mogu da pozavide svi regioni svijeta koji su imali konflikte takvog tipa kao što je bio građanski rat u BiH", rekao je Đokić.

Kako je istakao, NSRS je dala doprinos uspostavljanju mira i stabilnosti.

"Sve te napore koje smo činili prethodnih 29 godina, neki ljudi poput Šmita, pa i njegovih prethodnika, a posebno onoga koji je otišao sa ovoga svijeta kao nečastan čovjek to je Ešdaun, koji su smatrali da imaju pravo da uređuju život u ovoj zemlji mimo ljudi koji u njoj žive. A mi koji u ovoj zemlji živimo kao pripadnici Srba, Bošnjaka i Hrvata smo na najbolji način shvatili sve ono što su bile greške i propusti onih ljudi koji nisu bili u stanju da uspostave mir u Jugoslaviji kada se ona raspadala. Mi smo upravo ti koji smo prepoznali mir kao šansu za normalan život ovdje i dali mu ogroman doprinos i uspostavili mir. To treba da cijene predstavnici stranaca koji dolaze u našu zemlju i koji se petljaju u naše živote pokušavajući da ovu zemlju uređuju onako kako oni misle da ona treba da izgleda, a ne onako kako je to stvarna i naša volja", rekao je Đokić.

Dodao je da ima brojne kontakte sa Bošnjacima i Hrvatima koji se, takođe, ne slažu sa onim što rade stranci u BiH i koji jedva čekaju da oni odu.

"Najveća vrijednost na koju trebamo da obratimo pažnju u narednom periodu je mir i stabilnost u ovoj zemlji i da upravo mi koji se bavimo politikom u ime naroda koji nas bira treba o toj činjenici da vodimo najviše računa", rekao je on.

Prema njegovim riječima, NSRS želi da skrene pažnju da se poštuje međunarodno pravo.

"Ove mjere koje pokušava nametnuti Šmit i društvo oko njega su mjere kojima s ozbiljno ugrožava Republika Srpska i zato treba imati snage da se tome suprotstavimo zajedno. Samo zajednički jedinstven stav Republike Srpske je snaga, sve drugo je slabost", rekao je on.

