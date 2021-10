Đokić: Ostajemo dosljedni odlukama Narodne skupštine

BANJALUKA - Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić rekao je da predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj insistiraju na sprovođenju Dejtonskog sporazuma i ostaju dosljedni odlukama Narodne skupštine Republike Srpske.

"Potrebno je da se vratimo u okvir dejtonskih nadležnosti i odnosa, jer je to bilo najpravičnije rješenje za BiH", rekao je novinarima Đokić nakon sastanka predstavnika političkih partija koje čine vladajuću većinu u Republici Srpskoj.

Đokić je istakao da je sve ono što se dešavalo poslije toga bilo slabljenje BiH, odnosno zadavanje teških udaraca koji dovode u pitanje mogućnost da takva država može opstati.

"Sve intervencije koje su bile nisu dale rezultate, nego su samo pogoršale odnose u BiH. Poručujemo svima onima koji imaju ambiciju da i dalje narušavaju odnose u BiH - da od toga odustanu", istakao je Đokić.

Prema njegovim riječima, treba dati šansu dijalogu i da razgovaramo sa Federacijom BiH o svim otvorenim pitanjima, da postignemo rješenja koja bi mogla da normalizuju život i rad svih institucija.

Đokić je izrazio očekivanje da će i partije iz opozicije u Republici Srpskoj biti dosljedne odlukama Narodne skupštine Republike Srpske.

"Razočarani smo i jako iznenađeni da je opozicija pokušala da konstruiše lažnu krizu u vezi sa kiseonikom da bi izazvala uznemirenje građana po najosjetljivijem pitanju ljudskih života i zdravlja", rekao je Đokić.

On je naveo da je Vlada Republike Srpske dokazala da je to izmišljena priča koja je imala namjeru da unese uznemirenost u porodice, posebno one koje su izgubile svoje članove u pandemiji virusa korona i da diskvalifikuju Republiku Srpsku kao kompetentnu da se brine o ovim pitanjima.

"Očekivali smo da će se potvrditi ispravnost naše zdravstvene politike po tom pitanju i sve ono što je činila Vlada, resorno ministarstvo i zdravstvene ustanove", rekao je Đokić i zaključio da su zdravstvene ustanove marljivo brinule i bile posvećene zdravlju ljudi, posebno UKC koji je spasio na hiljade ljudskih života.