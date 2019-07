Đokić: Pobjednici izbora da formiraju vlast na nivou BiH

ROGATICA - Predsjednik SP Petar Đokić rekao je danas da pitanje formiranja vlasti na nivou BiH treba ozbiljno, odgovorno i politički profesionalno završiti na jedini mogući način, a to je da oni koji su pobjednici izbora formiraju vlast i da nastave da rade.

"Upravo takva vlast, bez obzira ko se sa njom neće slagati, najbolje može funkcionisati. Svaka druga kombinacija samo će održavati stanje i činiti odnose u ovoj zemlji još gorim nego što su trenutno", izjavio je Đokić novinarima u Rogatici.

On je naglasio da pobjednička koalicija u Republici Srpskoj formiranju vlasti pristupa na najozbiljniji način.

Đokić je rekao da je koalicija koja danas ima vlast u Republici Srpskoj apsolutni pobjednik izbora i da je potpuno logično očekivati da i na nivou BiH vlast formiraju oni koji su pobjednici izbora.

Prema njegovim riječima, nelogično je očekivati da vlast koju bi formirali oni koji su izgubili izbore može biti uspješna i efikasna.

"Ne znam kome treba da BiH ponovo uvodi u neko novo vrijeme nestabilnosti, sukoba, podjela i svađa", dodao je Đokić.

On je rekao da je i u prethodne četiri godine, zato što pobjednicima u Republici Srpskoj nije omogućeno da formiraju vlast na nivou BiH, štetu imala Republika Srpska i svi građani, pa i uz drugom entitetu.

"Svi oni koji ovoj zemlji žele dobro, ako joj žele dobro, onda to treba da pokažu i praktično, da ne izmišljaju nekakve kombinacije koje nisu objektivne i realne. One se možda mogu nekom igrom ostvariti, ali kakvi će efekti takvog sistema vlasti biti?", upitao je Đokić.

On je dodao da smatra da je "to i nemoguće učiniti jer niko ne smije sebi dati toliko prava da bude toliko drzak da to uradi".

"Mi smo pokazali, i SNSD i SP i DNS, da smo spremni za takve razgovore sa onima koji su sa bošnjačke strane legitimisani kao pobjednici izbora i da taj posao brzo završimo", naveo je Đokić.

Prema njegovim riječima, ne postoji više nijedan razlog zbog čega to ne treba završiti, "ali ako neko ima strah od toga i ako mu smeta Milorad Dodik i SNSD, to je drugi problem, ali oni su partija koja je dobila najveći broj glasova".

"Mi smo dobili kapacitet u Parlamentarnoj skupštini i želimo da u skladu sa svojim kapacitetom budemo u to uključeni i zato smatramo kao odgovorna koalicija, kao odgovorna politika koja želi rast i razvoj ovoj zemlji, i Republici Srpskoj, ali i BiH, da ovo pitanje treba ozbiljno, odgovorno i politički profesionalno završiti na jedini mogući način, a to je da pobjednici izbora formiraju vlast i da nastavimo da radimo", naveo je Đokić.