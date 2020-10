Đokić: Potrebna liberalizacija granica između BiH i Srbije

VIŠEGRAD - Predsjednik Socijalističke partije (SP) Petar Đokić izjavio je danas u Višegradu da razvoj ove opštine nije moguć ukoliko se ne liberalizuje granica između BiH i Srbije na ovom području.

On je nakon sastanka s kandidatima SP-a za odbornike istakao da se to može postići dijalogom između vlasti Srbije i Republike Srpske, odnosno BiH.

"Tu moramo sprovesti reformu i to se odnosi na sva pogranična mjesta. Dajem podršku stvaranju posebnih privrednih zona koje mogu biti slobodne zone na osnovu vrste interesovanja i to bi bilo poželjno u svakoj lokalnoj zajednici. Višegrad je jedna od opština u kojoj se to može razvijati", rekao je Đokić.

On je istakao da Višegrad ima izuzetnu kulturološku dimenziju posebno zbog kulturno-istorijskog nasljeđa koje je ovdje impresivno i autentično za šire prostore.

"Mislim da smo se i tu kao partija prepoznavali uz razvoj jedne nove dimenzije kao što je Andrićgrad. Mi smo kao partija tu ideju snažno podržavali i tada, a i sada. Smatramo da ona ima veliki značaj", naglasio je Đokić.

On je istakao da će SP u narednom periodu djelovati kroz lokalnu Skupštinu, a u saradnji s institucijama Republike Srpske dodatno razvijati interes za ovo područje kao jedno od izuzetno značajnih mjesta u regionu.

"Podržavamo i razvoj energetskog sektora koji u ovom toku rijeke Drine ima potencijala da se unapređuje. Oblast poljoprivredne proizvodnje i tu moramo ulagati dodatne napore i zajedno sa lokalnom vlašću treba da kreiramo one programe koji su realni i koje se mogu ostvariti i da dovedemo nove investicije. Višegrad je sam po sebi brend i to trebamo iskoristiti", naveo je Đokić.

Nosilac liste Željko Ševrt rekao je da je SP u prethodne četiri godine nastojao da opravda postojanje, a sada s iskustvom kreće u pobjedu za Višegrad, za SP.

"Očekujemo odličan rezultat, spoj mladosti, iskustva daje nam snagu i volju da u našem Višegradu poboljšamo mnoge segmente života. Višegrad se nalazi na raskrsnici puteva, a nama blizina Srbije utiče povoljno na turizam i zato moramo biti dobri domaćini i privući još više turista", naveo je Ševrt.

On je istakao da su višegradski socijalisti dio koalicije SNSD, DNS i SP i da podržavaju kandidata SNSD-a za načelnika Mladena Đurevića.