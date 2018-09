Đokić: Privredni život opštine Lopare biće obogaćen novim projektima

LOPARE - Predsjednik Socijalističke partije /SP/ Petar Đokić rekao je danas da je u opštini Lopare došlo do rasta industrijske proizvodnje zahvaljujući povoljnom ambijentu koji je stvorila Vlada Republike Srpske, te da će privredni život ove lokalne zajednice biti obogaćen novim projektima.

"Moraju se nastaviti aktivnosti i novim projektima obogatiti privredni život ove opštine. Usmjerićemo određene investitore na ovo područje, sa kojima sam u ranijem periodu razgovarao. Izrazili su spremnost da dođu u opštinu Lopare", rekao je Đokić na predizbornoj tribini SP u Loparama.



Đokić, koji je nosilac liste SP na Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici šest, rekao je da socijalisti žele da, kroz još veći obim snage u institucijama Republike Srpske, nastave odlučnu borbu za dalji ekonomski razvoj Srpske i svake opštine, uključujući Lopare.



On je istakao da se kao ministar i čovjek iz ovih krajeva izborio na samom početku mandata aktuelne Vlade da se obezbijedi 220 miliona KM za Rudnik i Termoelektranu /RiTE/ Ugljevik za ugradnju elektrofiltera, što je najveća investicija u ovo područje od 1984. godine, kada je Termoelektrana izgrađena.



"Projekat utroška 20 miliona KM je završen i trenutno se realizuje projekat vrijednosti 85 miliona evra za izgradnju elektrofiltera čime će se trajno otkloniti najveći problem koji je postojao u radu RiTE Ugljevik, a to je emisija štetnih gasova i čestica", rekao je Đokić i dodao da je to važno kako bi se produžio radni vijek RiTE Ugljevik.



On kaže da će nastaviti rad i kroz druge projekte, prije svega, u oblasti poljoprivrede kako bi se podsticao razvoj ovih krajeva.



Đokić je naveo SP u Loparama svojom konstruktivnom politikom prethodnih godina davao vrlo jasan doprinos razvoju ove lokalne zajednice, a takvu politiku će nastaviti i u budućnosti rukovođeni principima borbe za društvo socijalne pravde, za društvo jednakih šansi za sve.



Kandidat SP za Narodnu skupštinu Republike Srpske Dalibor Stević rekao je da su Lopare i Majevica mnogo toga dobrog donijele Republici Srpskoj, te da ovaj narod zaslužuje mnogo bolje uslove za život od onih koje danas ima.



"SP ovdje godinama mnogo ulaže", istakao je Stević, te dodao da su socijalisti uvijek bili uz narod na Majevici i da na ovim izborima očekuju mnogo veću podršku.



Nosilac kandidatske liste SP za Predstavnički dom Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice dva Simo Stakić rekao je da će SP biti parlamentarna stranka na nivou BiH.



"Ubijeđen sam da ćemo vratiti ono što je propušteno u proteklom periodu. Zalagaćemo se za jaku Republiku Srpsku koja može da bude samo snažnija i jača ako budemo imali vlast, a imaćemo vlast u Sarajevu", rekao je Stakić.



Nosilac liste SP za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice tri Jakov Galić kaže da je ubijeđen da se samo borbom za bolji ekonomski život u Republici Srpskoj može stvoriti i njena sigurnost i stabilnost.



"Mi to možemo jer su u našoj ekipi uglavnom svi dugogodišnji rukovodioci, stručnjaci iz oblasti ekonomije. To garantuje da i od ove opštine, koja ima sve ekonomske potencijale, možemo da idemo na to da se zaposli još 300 novih radnika u proizvodnji konfekcije", rekao je Galić.