Đokić: Rezolucija sraman čin kojim se raspala zajednička politika BiH

TREBINJE - Rezolucija o Srebrenici je sramna odluka Generalne skupštine UN kojom se raspala zajednička politika BiH, rekao je danas u Trebinju predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.

Đokić je rekao da su time pogoršani odnosi unutar BiH, a spornu rezoluciju je nazvao podlim udarom na Republiku Srpsku, snažnim atakom na srpski narod i skrnavljenje srpskih žrtava.

On je naveo da se odlučno suprostavlja tome da Njemačka bude nosilac rezolucija koje govore o osudi zločina, navodeći da je baš ta zemlja odgovorna za stravične zločina nad srpskim, ali i nad drugim narodima u Drugom svjetskom ratu, da je rodila, njegovala fašizam i ponosila se njime jedan period.

Đokić je napomenuo da je ogroman dio planete bio protiv te sramne odluke i na srpskoj strani, naglašavajući da je Generalnoj skupštini UN zadat težak udarac i potkopan njen autoritet.

Prema njegovim riječima, to je bolan udarac institucionalnom životu BiH, čime su oni definitivno pokazali raspad spoljne politike u kojoj ne učestvuju Srbi, niti legitimno predstavljeni Hrvati.

Ukoliko više ne može da se sarađuje unutar BiH kao do sada, Đokić je ocijenio da treba na miran način i kroz dijalog vidjeti koji je to drugi način funkcionisanja na ovim prostorima.

On je podsjetio na to da je rezoluciju više od godinu dana tajno pripremala grupa bošnjačkih političara u Sarajevu, te da je sve bilo mimo odluka organa BiH i saglasnosti entiteta, navodeći da to nije stav BiH jer nijedan od organa nije dao saglasnost za tu rezoluciju, prenosi Srna.

