Đokić: Socijalisti žele dalji razvoj Posavine

ŠAMAC - Nosilac kandidatske liste SP za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice šest Petar Đokić poručio je večeras da socijalisti žele da daju maksimalan doprinos da se nastavi razvijati Šamac i Posavina kao važan region Republike Srpske.

"U Šamcu moramo podstaknuti nove investicije i ulaganja, prije svega, od ljudi koji ga vide kao dobro mjesto, jer se nalazi na vratima EU, a dobro je povezan i svim važnim saobraćajnicama. To treba iskoristiti kao njegovu prednost", rekao je Đokić novimarima u Šamcu gdje je održan predizborni skup SP.

Đokić je ponovio da je dugoročna stabilnost Republike Srpske u ekonomskom razvoju, te da je u tome mogućnost rješavanja brojnih socijalnih potreba stanovništa.

On je dodao da je uvjeren da ljudi kroz program i politiku SP mogu da osjete faktor sigurnosti i stabilnosti, te očekuje da će baš iz tog razloga na ovim izborima podržati socijaliste daleko većom snagom.

Kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz Izborne jedinice šest Aleksandar Stanimirović rekao je da će nastaviti da vode socijalno odgovornu politiku, naročito prema osjetljivim kategorijama, a da će poseban akcenat staviti na mlade snage.

Nosilac kandidatske liste SP za Predstavnički dom Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice dva Simo Stakić istakao je da socijalisti vode odgovornu politiku, a da je garnitura koja je u Sarajevu predstavljala "interese, navodno, srpskog naroda, bila na pogrešnom putu".

"Mi ćemo to ispraviti", poručio je Stakić.

Kandidat za poslanika u parlamentu BiH iz Izborne jedinice dva Saša Savičić rekao je da SP ima ljude koji su spremni da Šamac i cijelu Posavinu, ali i Republiku Srpsku i BiH stave u centar ekonomskog i društvenog preporoda.

"Mi radimo tako da svakom čovjeku u Srpskoj bude bolje i ono što obećamo, to ćemo i uraditi. Naša vizija nije samo do narednih izbora već daleko više vidimo kako Srpsku treba razvijati, sa kojima snagama i sa kojim timom. Potpuno smo spremni da to i uradimo", poručio je Savičić.