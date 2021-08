Đokić: Srbija i Srpska okupljene oko istog cilja, održati Srpsku stabilnom

BEOGRAD - Predsjednik Socijalističke partije (SP) Petar Đokić izjavio je danas u Beogradu da je važno da postoji visok nivo solidarnosti i spremnosti političkih predstavnika Srpske i Srbije da zajedno budu okupljeni oko istog cilja - da održe stabilnom Republiku Srpsku i da joj pomognu da ekonomski jača, a ubuduće će se to još samo više potvrđivati.

"Raduje me postignuti stepen političkog jedinstva i spremnosti da se to jedinstvo očuva u Srpskoj, ali isto tako i u Srbiji i da je to usmjereno ka najboljim namjerama Republike Srpske da doprinese stabilnosti u regionu", rekao je Đokić novinarima nakon današnjeg sastanka najviših političkh predstavnika Republike Srpske i Srbije.

Prema njegovim riječima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trudi se da u tome pomogne i da ovaj region živi normalan i stabilan život i brojne su njegove pozitivne inicijative, koje samo treba primijeniti u praksi.

Đokić je rekao da je od velike važnosti što su se danas sastali svi predstavnici političkog života Srbije i Republike Srpske na jednom mjestu okupljeni oko jedne teme, a to je kako na najbolji način u ovom vremenu djelovati, a da pri tome Srbija i Srpska ne budu ona strana koja prouzrokuje teškoće i probleme, već želi i bori se za rješenja.

Pokazan je visok stepen odgovornosti u ovom trenutku krize koju je izazvao visoki predstavnik pokušajem nametanja dopuna zakona koji se bavi prošlošću BiH.

Umjesto da to radi neko parlamentarno tijelo u BiH, to je uradio visoki predstavnik koji nije u zvaničnoj proceduri potvrđen za to mjesto, istakao je Đokić.

On je naveo da je nelegalno izabrani visoki predstavnik i time prihvatio ono što je uradio njegov prethodnik koji je više puta nastupao pred Savjetom bezbjednosti iznoseći niz netačnih činjenica o BiH i odnosima u BiH.

"Mi imamo ozbiljan problem u ovom trenutku, ali smo željeli danas da kažemo ovdje da kriza u BiH nije samo uzrokovana udarom prethodnog visokog predstavnika. Bazni problemi u BiH su druga kriza. To je kriza u odnosima Hrvata i Bošnjaka i kriza u Federaciji BiH koja već više godina nema vladu. Dakle nije odgovornost na Srbima nije odgovornost na srpskoj politici nego prosto postoji mnoštvo problema u BiH", pojasnio je Đokić.