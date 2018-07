Đokić: Usmjereni na poboljšanje ekonomskog stanja

MRAKOVICA - Djelovanje koalicije SNSD-DNS-SP u prethodnom periodu bilo je usmjereno na poboljšanje ekonomskog stanja u Republici Srpskoj i rezultati su vidljivi, ocijenio je predsjednik SP Petar Đokić.

Đokić je rekao da je u Srpskoj prisutan ekonomski rast i veći broj registriovanih preduzeća i poslovnih aktivnosti u privrednim društvima, a i veći je i broj zaposlenih.



On je ukazao na stabilno finansijsko stanje u Srpskoj, koje stalno pokazuje tendenciju povećanja prihoda.



"To je rezultat naše sposobnosti i organizacije svih institucija i organa Srpske, te ambijenta koji smo stvarali i koji postoji u Republici Srpskoj", rekao je Đokić novinarima na Mrakovici nakon sastanka delegacija partija vladajuće koalicije u Srpskoj.



On smatra neophodnim da ova koalicija pobijedi na izborima i da se na nivou BiH obezbijedi stabilan rad institucija u interesu Republike Srpske.



"Danas smo ocijenili da naši predstavnici u institucijama BiH, koji su nažalost iz opozicije, nisu pokazivali razumijevanje i mogli smo imati daleko bolje rezultate kao Republika da je bilo saradnje sa njima", smatra Đokić.