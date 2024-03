Đokić demantuje Nikšića: Nismo dogovorili projekat s Federacijom

BANJALUKA - U vezi projekta Srednja Drina nije ni sa kim još ništa dogovoreno, rekao je za "Nezavisne" Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

Od ministra smo zatražili pojašnjenje nakon što je Nermin Nikšić, federalni premijer, prije nekoliko dana u video emisiji portala Klix izjavio da je sa Radovanom Viškovićem, predsjednikom Vlade RS, dogovorio realizaciju i udio u vlasništvu nad ovim projektom, odnosno izgradnje hidrocentrala u srednjem toku rijeke Drine.

"Ponuđena je samo mogućnost da se oko toga projekta okupimo i da ga zajedno realizujemo u budućnosti. U tome bi mogli učestvovati Republika Srpska, Federacija BiH i Srbija, odnosno naše elektroprivrede.

Dalje od te ideje se do danas nije išlo", rekao nam je on.

On je, međutim, rekao da je korisno što je od svih strana do sada na ministarskom nivou to prihvaćeno kao dobra ideja, ali da je, kako je istakao, u vezi s tim potrebno provesti više konsultacija pa onda pristupiti konkretnim razgovorima.

"To je projekat koji ima izuzetan energetski potencijal i mišljenja sam da je u najboljem interesu saradnje u našem regionu poželjno posvetiti i političku pažnju projektu", rekao je on.

