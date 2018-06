Đokić i Dačić o partijskoj saradnji i jačanju odnosa Srbije i Srpske

BEOGRAD - Na sastanku najviših delegacija Socijalističke partije i Socijalističke partije Srbije, koje su predvodili predsjednici Petar Đokić i Ivica Dačić, danas u Beogradu razgovarano je o daljem jačanju saradnje dvije stranke i odnosa Republike Srpske i Srbije.

Na sastanku u sjedištu SPS-a formiran je i Savez za saradnju dvije partije, u okviru kojeg su rukovodstva dvije stranke razgovarala o zajedničkim aktivnostima u vezi sa ekonomskim napretkom i Srbije i Republike Srpske, saopštili su novinarima Đokić i Dačić.

Đokić je zahvalio Dačiću i svim aktuelnim i bivšim zvaničnicima SPS-a na svemu što su kroz politički angažman uradili za podršku i SP-u i Republici Srpskoj.

"To je i danas kroz zajedničku sjednicu potvrđeno i dogovorili smo niz stvari i operativnih aktivnosti koje ćemo zajedno sprovoditi i u Republici Srpskoj i u Srbiji", rekao je Đokić.

On je precizirao da će poseban trud biti uložen da kadrovi dvije stranke u okviru vlada i institucija sistema daju vidljiv doprinos ekonomskom jačanju i Republike Srpske i Srbije, kao i još čvršćem povezivanju Srpske i Srbije.

Đokić je napomenuo da su dvije stranke to činile i do sada, izrazivši uvjerenje da će i u budućnosti ta saradnja dovesti do novih rezultata u intersu svih građana i Srpske i Srbije.

"Mi (SP) ovih dana obilježavamo naših prvih 25 godina postojanja i to je izuzetan jubilej koji nas zajedno, i SPS i SP čini veoma ponosnim, jer je naše djelovanje u prethodnim godinama bilo obilježeno stalnim nastojanjima da razvijamo odnose između Srpske i Srbije i da u svim segmentima društva poboljšamo saradnju", rekao je Đokić.

Prema njegovim rijčima, ti rezultati su uvijek bili takvi da su oni značili i napredak i razvoj kako Srbije tako i Republike Srpske.

"I danas postoji potreba možda i više da Srbija bude prisutna u ukupnom političkom životu Republike Srpske i BiH kao zemlja koja je dala snažnu podršku nastanku Dejtonskog mirovnog sporazuma i da dalje bude prisutna kao zemlja koja se zalaze za mir i punu ravnopravnost oba entiteta i sva tri naroda u BiH", rekao je Đokić.

On je napomenuo i da SP nikada ne krije činjenicu da joj je najvažniji interes da postoji najbolja saradnja sa Srbijom.

"Mi na tome radimo i to je ukupna politika Republike Srpske koja nas kao takva vodi ka tom cilju, odnosno imamo to usmjerenje", rekao je Đokić.

Foto: Anadolija

Lider SPS-a Ivica Dačić najavio je da će 8. jula u Banjaluci prisustvovati programskom kongresu SP-a, podsjetivši da su odnosi dvije partije uvijek bili kao da su jedna stranka.

"Nastavićemo sa našom partijskom saradnjom, ja ću biti gost na kongresu SP-a u Republici Srpskoj, a naravno da ćemo im dati punu podršku kada budu izbori u BiH i u Republici Srpskoj", rekao je Dačić.

Dačić, koji je i ministar spoljnih poslova Srbije, podsjetio je da Srbija poštuje teritorijalnu cjelovitost BiH i da ima specijalne odnose sa Republikom Srpskom.

"Mi smo partije koje su nastale na istim programskim osnovama leve orijentacije i nastavićemo partijsku saradnju i sve ćemo uložiti za dobrobit srpskog naroda i svih građana Srbije i Republike Srpske", rekao je Dačić.