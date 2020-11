Đokić i Dačić razgovarali o intenziviranju svih oblika saradnje

BEOGRAD - Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić razgovarali su danas u Beogradu o intenziviranju svih oblika saradnje, a posebno privredne između Srpske i Srbije.

Đokić je rekao poslije sastanka da je glavna tema bila kako unaprijediti i dalje razvijati saradnju između Republike Srpske i Srbije, te podsjetio da u formalnom smislu Republike Srpska i Srbija imaju Sporazum o specijalnim paralelnim vezama koji se odnosi na sve oblasti života.

"I danas samo se mogli uvjeriti u snažnu spremnost na podršku koja je uvijek dolazila iz Srbije, a posebno posljednjih godina je bila intenzivirana i mi smo na tome veoma zahvalni", rekao je Đokić novinarima u Skupštini Srbije.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska i Srbija su u fazi da dalje rade na nizu zajedničkih projekata u oblasti privrede, prije svega u oblasti energetike i saobraćajne infrastrukture.

"Izuzetno prijateljstvo i razumijevanje na najvišem mogućem nivou je bila karakteristika naših odnosa, kao i međusobna podrška, a isto tako će ostati i u budućnosti. To je dio onoga što smo na sastanku potvrdili", rekao je Đokić.

Đokić je zahvalio Dačiću na njegovoj, kako je rekao, velikoj predanosti i podršci koju je pružao Republici Srpskoj, od njenog stvaranja i borbe za njenu odbranu, kao i razvoja poslije rata.

"On je jedan od sjajnih ljudi koji je u tom periodu dao veliki doprinos razvoju Republike Srpske, kao i Socijalistička partija Srbije čiji je predsjednik", rekao je Đokić.

On je dodao i da je Skupština Srbije uvijek bila uz Republiku Srpsku i da je puno pomogla razvoju institucionalnog sistema Republike Srpske.

Đokić je rekao da su se u delegaciji koja je razgovarala sa Dačićem bili i narodni poslanici i dio onih u sistemu izvršne i lokalne vlasti Republike Srpske.

"Važno je da smo u ovakvom sastavu dobili podršku od Dačića i što smo mogli da shvatimo koliko je važna saradnja između Srbije i Republike Srpske, kako danas tako i u budućnosti", rekao je on.

Đokić je zahvalio i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je, kako je rekao, svojim angažmnom u prethodnim godinama dao novi pečat saradnji Srbije sa Republikom Srpskom.

"NJegova lična spremnost da ta saradnja bude intenzivirana nas naprosto čini jačim i razvija samopouzdanje da se nastavimo boriti za napredak i razvoj Republike Srpske i za sveopštu saradnju u regionu, što je i politika Srbije", rekao je on.

Đokić je podsjetio da Federacija BiH još nije formirala vlast nakon izbora 2018. godine, a ulazi se u novi izborni ciklus.

"To sigurno opterećuje odnose u BiH, a imate i ulogu visokog predstavnika koja se ostvaruje na vrlo čudan način i za nas je to potpuno problematično i skoro potpuno neprihvatljivo", rekao je on.