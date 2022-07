Đurević ostaje načelnik, SDS prijeti prijavama

VIŠEGRAD - Nakon odluke Republičke izborne komisije Republike Srpske (RIK) da poništi glasanje putem pošte za opoziv načelnika u Višegradu, u ovoj lokalnoj zajednici nastala je prava konfuzija, jer po svemu sudeći, Mladen Đurević, načelnik ove opštine, ostaće na toj funkciji iako u opozicionom SDS-u tvrde da to neće dozvoliti te da su spremni na sve kako bi ispoštovali volju građana koji su opozvali načelnika.

Naime, RIK je poništio malo više od 200 glasova pristiglih putem pošte i pored činjenice da Komisija za sprovođenje postupka opoziva u prvom stepenu to nije uradila, tvrdeći da je sve urađeno u skladu sa zakonom i Pravilnikom, koji je sam RIK donio. Ipak, RIK je na kraju odlučio da su ti glasovi nevažeći te da Komisija prilikom izrade izvještaja te glasove ne uzima u obzir. Ovaj broj glasova i više je nego dovoljan da preokrene rezultate opoziva s obzirom na to da je 148 glasova poštom bilo za opoziv, a 72 protiv opoziva. Prema posljednje dostupnim rezultatima, za opoziv načelnika 12. juna glasalo je 2.728 birača, a protiv je bilo 2.666, a kako je razlika u broju glasova za i protiv opoziva svega šezdesetak, jasno je da će problemi u opštini Višegrad tek nastati s obzirom na to da vlast tvrdi da načelnik ostaje, a opozicija da od toga neće biti ništa i da će se svim silama boriti da se narodna volja ispoštuje, jer je više građana glasalo da načelnik bude opozvan.

Istovremeno, RIK je ostavio mogućnost da se sve odluči u upravnom sporu pred sudom u Istočnom Sarajevu, ali je problem što taj postupak može trajati mjesecima.

"Nije se mogao utvrditi identitet birača koji je glasao putem pošte, jer obrazac koji je izradila Izborna komisija u Višegradu nije predvidio da se glas verifikuje potpisom. S obzirom na to da nije bilo potpisa koji je obavezan, mi smo poništili glasanje i ti listići se ne mogu uzeti u razmatranje prilikom potvrđivanja rezultata", rekao je za "Nezavisne novine" Oliver Blagojević, predsjednik RIK-a, dodajući da, kako stvari sada stoje, načelnik Đurević nije opozvan.

Zbog ovakve odluke RIK-a Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, najavio je krivične prijave protiv članova RIK-a navodeći da je čak i u BiH, "šampionskoj zemlji po izbornim krađama", prvi put viđeno da se Pravilnik za sprovođenje referenduma primjenjuje retroaktivno i mijenja nakon glasanja.

"Ponašaju se kao dobri Staljinovi đaci po njegovoj maksimi: 'Ne trebaju mi birači, dajte mi brojače'", rekao je Šarović.

Kao i u SDS-u, slično misle i u Komisiji za sprovođenje referenduma u Višegradu, gdje kažu da Pravilnikom koji je donio RIK nije propisano da obrazac sadrži potpis birača te da su radili sve u skladu sa odredbama Pravilnika i izbornih zakona.

"Mi smo odbili prigovore na glasanje putem pošte i RIK je poništio ta naša rješenja pozivajući se na Izborni zakon BiH, koji ne propisuje opoziv načelnika. Opoziv načelnika propisuje Izborni zakon Republike Srpske i podzakonski akt Pravilnik, koji je donio RIK. Izborni zakon BiH samo se u članu 3.1 dotiče postupka opoziva u tom dijelu da CIK dostavlja izvod iz biračkog spiska i nijednim drugim članom ne propisuje postupak opoziva. Međutim, oni su naša rješenja poništili pozivajući se na Izborni zakon BiH i neku Kopenhašku deklaraciju, za koju prvi put čujemo, i koja nas ne obavezuje", rekla je za "Nezavisne novine" Snežana Nešković, predsjednica Komisije za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Višegrad.

Ova komisija već u ponedjeljak Skupštini opštine Višegrad dostaviće konačan izvještaj o sprovedenom opozivu, ali kako je rekla Neškovićeva, u broj glasova neće biti uračunati glasovi putem pošte, istovremeno naglašavajući da ne zna kako će se stvari dalje odvijati.

Za načelnika Đurevića odluka RIK-a, koji je uvažio žalbe Opštinskog odbora SDS-a, dokaz je da je opozicija u ovoj opštini radila nezakonito prilikom sprovođenja postupka opoziva.

"Glasovi putem pošte su poništeni zato što nema evidencije ko je glasao, sa koje adrese i ko ih je poslao. Sve je to još jedan pokazatelj da su vršili zloupotrebe kako bi uticali na konačan rezultat referenduma", rekao je Đurević, a prenosi agencija Srna.

Miroslav Kojić, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a u Višegradu, kaže da je rješenje RIK-a kriminalno te da se radi o "kriminalnoj i mafijaškoj organizaciji", navodeći da je Komisija za sprovođenje opoziva odbila sve prigovore, a RIK ih na kraju prihvatio.

"Nećemo prihvatiti nezakonite odluke RIK-a i usvojićemo preliminarne rezultate kao regularne i direktno ćemo CIK-u poslati da oduzme mandat Mladenu Đureviću. Nema teorije da skupštinska većina prihvati odluku RIK-a, jer je to klasična krađa. Podnijećemo žalbu sudu, ali ni njima ne vjerujemo. Borićemo se i nećemo im dozvoliti da dobiju ovu bitku, jer je jasno kao dan da je načelnik opozvan", rekao je Kojić za "Nezavisne novine".