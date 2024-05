Đurić: Sve žrtve u BiH zaslužuju jednak tretman, sjećanje i poštovanje

NJUJORK - Predstavnik Srbije u UN Marko Đurić je u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN rekao da sve žrtve sukoba u BiH bez obzira na nacionalnost i vjeru zaslužuju jednaku pravdu, tretman, sjećanje i poštovanje međunarodne zajednice.

On je istakao da je Srbija neprestano poštovala teritorijalni integritet BiH, te integritet Republike Srpske i FBiH.

Đurić je od autora nacrta rezolucije o Srebrenici da ponovo razmisle o njihovoj inicijativi koja izaziva podijele, prenosi Srna.

"Činjenica je da je nacrt rezolucije iznesen bez konsenzusa unutar BiH. Kao što je to rekla i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, nacrt predstavlja kršenje ustavnog poretka, zbog čega je umjesto do pomirenja doveo do vanredne sjednice Savjeta bezbjednosti UN i to bi trebalo biti dovoljno da se povuče predloženi tekst", istakao je Đurić.

