Do 2025. godine službu prekida 3.546 vojnika

SARAJEVO - Oružanim snagama Bosne i Hercegovine trenutno nedostaju najmanje 1.744 profesionalna vojna lica, a u periodu do 2025. godine službu će prekinuti još njih 3.546 i postojeći modeli prijema personala i predviđene obuke ne mogu osigurati zanavljanje ovog broja profesionalnih vojnih lica.

Ovo se, između ostalog, navodi u obrazloženju prijedloga izmjena Zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, o kojem će raspravljati poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Izmjenama ovog zakona, kako se navodi, pokušava se omogućiti brži prijem i zanavljanje vojnog personala.

Suština izmjena koje se predlažu je da se ne prekida vojna služba u slučaju prelaska iz kategorije vojnika u kategoriju podoficira i dalje u kategoriju oficira, što je sada slučaj. Jedna od novina je i da se vojna lica u Oružane snage BiH mogu primiti i po odluci ministra odbrane, te da se proces prijema vrši tokom cijele godine kako bi regrutacija mogla biti kontinuirana.

Kako nezvanično saznajemo, pitanje je da li će izmjene ovog zakona, koje su predložene po skraćenom postupku, dobiti podršku poslanika, a već prvi test pred sjednicu, koja se održava 19. aprila, biće danas na sjednici Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost.

"Daju se velika ovlaštenja ministru. Tamo je propisano da se u vojsku mogu primiti i po odluci ministra u izuzetnim slučajevima i to je nešto što nije dobro i vjerovatno neće dobiti podršku. U svakom slučaju, samim zakonom neće se promijeniti ništa, i prijem novih vojnika i dalje će biti otežan. Svi znamo kako se to rješava, boljim uslovima rada i većim platama i nikako drugačije", ispričao je izvor "Nezavisnih" blizak Oružanim snagama BiH, dodajući da se ministru ne smiju dati veća ovlaštenja jer će se to sasvim sigurno zloupotrebljavati.

On ističe da bi prva zloupotreba, ukoliko se ministru da ta mogućnost, mogla biti "popunjavanje hrvatske kvote vojnika", na način da on te 'hrvatske vojnike' primi bez obuke ili unaprijedi postojeće po samo njemu znanim kriterijumima.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine kojima se daje dodatno ovlaštenje ministru, u članu 14. se navodi da se vojna lica primaju u Oružane snage: javnim konkursom ili oglasom, internim konkursom ii oglasom, po preporuci komandanta i "po odluci ministra odbrane za poslove i zadatke posebno značajne za odbranu".

"U procesu prijema evidentan je očigledan pad interesovanja kandidata za službu u Oružanim snagama BiH po postojećim zakonskim rješenjima", navodi se u obrazloženju izmjena Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

Koliko je pala zainteresovanost za vojsku, možda najbolje govori podatak da je, recimo, 2012. godine na oglas za 300 vojničkih mjesta prijavljeno 6.610 kandidata, dok je na isti broj mjesta 2021. godine prijavljeno "svega" 1.007 kandidata. U ovom trenutku u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine može biti angažovano maksimalno 10.011 profesionalnih vojnih lica, koji uključuju vojnike, podoficire, oficire i generale.

"Odliv personala u ovom broju utiče na operativnu spremnost Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da izvršavaju svoje zadatke propisane Zakonom o odbrani BiH. Popuna trenutno upražnjenih mjesta, kao i mjesta koja će biti upražnjena u narednom periodu, u novonastalim okolnostima po sadašnjim zakonskim rješenjima bila bi znatno otežana, te se stoga pristupilo predlaganju novih, koja će omogućiti brži prijem i zanavljanje vojnog personala", naveli su u Ministarstvu odbrane BiH obrazloženje Savjetu ministara BiH zbog čega traže skraćeni postupak.