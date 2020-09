Do kraja marta otvaranje prelaza i mosta "Bratoljub"

Zajednički granični prelaz i most "Bratoljub" između Ljubovije i Bratunca biće otvoreni do kraja marta, najavili su danas ministar komunikacija i transporta BiH Vojin Mitrović I potpredsjednica Vlade i ministarka građevinarstva Srbije Zorana Mihajlović.

Ministar Mitrović je rekao da je Srbija prihvatila tim sporazumom održavanje šest mostova na Drini, a BiH pet mostova, od čega dva na Savi i tri na rijeci Uvac.

Kaže da je što se tiče investicionog održavanja tih mostova Savjet ministara BiH donio odluku i obezbijedio sredstva.

Zahvalio je Vladi Srbije i predsjedniku Srbije Vučiću na izgradnji prelijepog mosta "Bratoljub".

"Sljedeća faza je krajem marta - otvaranje kompletnog ovog projekta, puštanje mosta i zajedničkog graničnog prelaza. Tako ćemo spojiti dvije obale i spojiti dva naroda i regiju Srbije i BiH. Novim projektom će biti ubrzan protok robe, putnika, kapitala i usluga. Taj projekat je vrlo bitan i za Srbiju i BiH, a prije svega za razvoj ekonomije i cijelog tog podrčja".

Naveo je da je predviđena u Bratuncu izgradnja poslovne zone koja će biti prva poslovna zona na tom području i izrazio uvjerenje da će ona unaprijediti život građana.

Mihajlovićeva i Mitrović su kod mosta "Bratoljub" prethodno potpisali sporazum o održavanju i rekonstrukciji 11 mostova i izgradnji zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i BiH.

Mihajlovićeva je, nakon susreta sa Mitrovićem na mostu na Drini i potpisivanju sporazuma, podsjetila da je taj most izgrađen još 2017. godine, što je bila obaveza Srbije, kao i da bi BiH trebalo da završi radove na izgradnji zajedničkog graničnog prelaza.

"Most je završen 2017. a da bi zaista bio u funkciju i da bi ljudi mogli da ga koriste i da bi mogli da stavimo u funkciju vrlo brzo i jednu bescarinsku zonu, najvažniji su ovi radovi, a to je da se završe do marta i da imamo granični prelaza prve kategorije", rekla je Mihajlovićeva.

Ministarka je istakla da će onda ljudi i roba moći nesmetano da prelaze ovaj granicnci prelaz, što će omogućiti narodima da se povezuju.

Regionalno povezivanje je najvažniji način i uslov razvoja bilo koje države pa i naših država, naglasila je ona.

"To jeste politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vlade, da što više povezujemo naše narode i naše regione. Nije samo ovaj sporazum važan u smislu graničnog prelaza koji smo danas potpisali, važan je jednako i sporazum o 11 mostova koje ćemo zajedno rekonstruisati".

Mihajlovićeva kaže da će šest mostova na Drini rekonstruisati i održavati Republika Srbija i da je već za nekoliko mostova završena projektno-tehnička dokumentacija, kao i da je novac obezbijeđen u budžetu Srbije - 15 miliona evra u naredne tri godine.

Isto tako će BiH rekonstruisati ostale mostove, dodala je ona.

"Mostovi nas spajaju, mostovi su nas možda nekada i razdvajali, ali to jeste prošlost, mostovi nas pre svega danas spajaju. Ali, kada govorimo o drugim infrastrukturnim projektima koje radimo i sa jedne i sa druge strane Drine ne mogu da ne pomenem projekte vredne 1,7 miliajrdi evra".

Podsjeća da Srbija gradi autoput Sremska Rača- Kuzmin, odakle bi zajednički trebalo da se radi na rekonstrukciji puta od Rače do Bijeljine.

Srbija, takođe, danas radi brzu saopbraćajnicu i autoput Ruma-Šabac-Loznica, što je takođe, važno za razvoj tog kraja.

"Srbija će raditi i brzu saobraćajnicu Slepčević-Badovinci. Srbija se trudi da napravi što više kontakata i da bude što bliža u spajanju dve države. Radićemo na tome zajedno da obezbedimo i železničku vezu izmejdu Beograda i Sarajeva, za šta je potreban priličan novac za tako nešto".

Mihajlovićeva očekuje da će u narednom periodu biti povećana trgovina i usluge u pograničnom dijelu i da će se više ljudi opredijeliti da tu i ostane.

Ambasador Srbije u BiH Aleksandar Ðordević izrazio je nadu da će do kraja marta sljedeće godine biti završeni svi preostali radovi na mostu "Bratoljub" i da će tada most dobiti svoj puni sjaj i funkciju.

Ističe da su mostovi na Drini oduvijek bili spojnica naroda koji žive i sa jedne i sa druge strane rijeke i izrazio nadu da će i ovaj novi most biti još jedna spojnica dvije države.

Ðorđević je dodao i da Srbija ovim gestom pokazuje da želi da gradi i razvija dobre odnose sa svim zemljama u regionu.

Ukupno ulaganje u prvi zajednički projekat Srbije, Republike Srpske i BIH - izgradnju mosta "Bratoljub", sa zajedničkim graničnim prelazom, iznosi oko 13 miliona evra.

Od toga, Srbija je uložila oko 5,8 miliona evra, u izgradnju mosta koji je završen 2017, a oko 7,1 miliona evra ulaže bh. strana, za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza.

Zajednički prelaz je posebno važan za privredu, jer će skratiti kamionima put za oko 50 km i sve granične procedure moći će da obav na jednom mestu.